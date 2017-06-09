Araç sahiplerine iyi haber! Mazotta indirim

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) motorine 10 Haziran'dan itibaren 8 kuruş indirim beklendiğini açıkladı.

PÜİS'in açıklaması;

Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı 10 Haziran 2017 tarihinden geçerli olmak üzere motorinin pompa satış fiyatında 8 kuruş indirim beklenmektedir.

Benzinin pompa satış fiyatında ise 9 Haziran 2017 tarihinde bir değişiklik beklenmemektedir.

4.40 TL'YE GERİLEMİŞTİ

Motorin fiyatlarında en son 1 Haziran'da indirim yapılmış ve İstanbul'da ortalama litre fiyatı 15 kuruşluk indirimle 4.40 TL'ye gerilemişti.