İTO'dan Katar ile ilgili flaş açıklama!

Çağlar, İTO'nun haziran ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada, AK Parti Genel Kuruluyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Genel Başkanlığına geri dönmesinin hayırlara vesile omasını temenni ederek, "Vizyonuyla ve duruşuyla ülkemizin ufkunu açan Cumhurbaşkanımızın AK Partiyle yaşadığı bu vuslat ülkemiz için önemli bir kazanımdır." ifadesini kullandı.

Siyasette son derece sert bir uluslararası iklim kuşağına girildiğini vurgulayan Çağlar, bugünlerde hemen her konuda hızlı ve net bir devlet refleksinin zaruri hale geldiğini ve sabit bir denge durumundan söz etmenin imkansız olduğunu dile getirdi.

Çağlar, gündemin önemli başlıklarına değinerek, "Suriye'de başlayan Rakka operasyonu basit bir operasyon değil, çok yakından takip edilmesi gerekiyor. Trump'ın NAFTA müzakerelerini yeniden başlatması ve yedi Müslüman ülkenin Katar'a karşı takındığı ortak tavır da günümüzün önemli gündem başlıkları." şeklinde konuştu.

"MÜSLÜMAN TERÖRİST OLMAZ"

Katar'ın dünyanın en zengin ülkelerinden biri olduğunu kaydeden Çağlar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dünyadaki teröristlere Müslüman diyenler ve bir Müslüman İslam bir ülkesine 'teröristleri destekliyorsun' diyenler, bir operasyon başlattılar. Müslüman terörist olmaz. Yedi Müslüman ülkenin Katar'a karşı tavır almasını çok yanlış buluyoruz. Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü bir diplomasi var. Bize düşen bu fotoğrafları ticari bir bakış açısıyla yorumlamak. Bölgemizde farklılıkları bir yana bırakıp benzerliklerimiz üzerinde kafa yormak. Özellikle bu Katar meselesinde ortak akıl çerçevesinde itidalli bir şekilde çözüme ulaşılması çok önemlidir. Ülkemizin tavrı da bu yönde. Ülkemizin öz güvenli tutumu bölgemiz ülkelerine de örnek olursa, temiz ticaretle bölge barışı, giderek de dünya barışı gerçekleşebilir. Biz iş dünyasının mücadele göstereceği cephe de elbette ekonomi cephesi. Bu mücadelede, bazılarımız bileğiyle, bazılarımız zekasıyla, bazılarımız da servetiyle yapabileceklerini yapmalıdır, üretime, yatırıma, istihdama katılmalıdır."

"2017'DE İHRACATIMIZI YENİDEN 150 MİLYAR DOLAR SEVİYELERİNE ULAŞTIRACAĞIZ"

İTO Başkanı İbrahim Çağlar, işadamlarının önündeki fırsatları en iyi şekilde değerlendirmesi gerektiğini vurgulayarak, Çin 'in önderliğindeki Modern İpek Yolu projesinin büyük bir fırsat kapısı olduğunu bildirdi.

Projeyle dünya nüfusunun yüzde 70'nin yaşadığı 60 ülkenin birbirine bağlanacağını aktaran Çağlar, "Türkiye, projenin en stratejik noktası. Çünkü Çin, Afrika ve Avrupa'ya Türkiye üzerinden açılacak. Güney Afrika pazarı ayrı bir fırsat kapısı. Yine Amerika kıtası zengin bir pazar. Dünya ile siyasi ve diplomatik olarak ilişkiler güçlendirilirken bizler de firmalarımız bazında, kişisel ilişkilerimiz bazında ve sivil toplum ayağıyla ilişkilerimizi güçlendirmeliyiz. Devlet eliyle atılan adımlarla birlikte serbest piyasa elinin gereken köprüleri kurması önemli. Her arz kendi talebini doğurur. İşte o nedenle biz Çin'e, Güney Amerika'ya, Afrika'ya gereken arzı yapalım, Talep mutlaka gelecektir. Buna inanıyorum." şeklinde konuştu.

BÜYÜME RAKAMLARI REVİZE EDİLDİ

Çağlar, İTO'nun çalışmalarını yurt dışında yoğunlaştırdığını belirterek, 2017'de ihracatı yeniden 150 milyar dolar seviyelerine ulaştıracaklarını söyledi.

Ekonomiye ilişkin veri akışının da olumlu bir süreci işaret ettiğini vurgulayan Çağlar, şunları kaydetti:

"Dışarıda Dünya Bankası ve birçok uluslararası kuruluş ülkemiz ekonomisiyle ilgili büyüme beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Dünya Bankasının 2017 yılı için büyüme tahmini yüzde 3,5. Bu bizim için şaşırtıcı değil, Hatta daha önce de söylediğim gibi benim 2017 yılı büyüme beklentim yüzde 4'ün üstü olarak hedeflemiştik. İçerideki veriler de bunu doğruluyor. Borsa İstanbul yeni rekorlara imza atarak tarihi zirveleri yakaladı. Yine ihracatta yılın ilk 4 ayında geçen yıla göre yüzde 8,7 artış var. Keza Ticari Faaliyet Endeksi sonuçlarımız gayet olumlu. Bu endeks iş dünyasının bire bir temsilcisidir."