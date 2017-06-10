Çeşme-Bodrum out, Türkbükü-Yalıkavak in!

Sizin için Bodrum'u karış karış gezerek yeni sezonun en çok konuşulacak mekanlarını ve fiyatlarını araştırdım. Bodrum denince akla ilk olarak Türkbükü geliyor. Sosyetenin en sevdiği yerlerden olan Türkbükü'nde bu sene gece kulübü olarak lokomotif Türkbükü Sess olacak gibi görünüyor. Fakat bu sene rakipsiz değiller. Geçtiğimiz sene Yalıkavak'ta olan Çilek Beach, Türkbükü'ne transfer olarak iddialı bir mekan açtı. Sahne İstanbul ise canlı müziğe devam ediyor. Demet Akalın, Murat Boz, Serdar Ortaç, Hakan Altun ve Serkan Kaya gibi isimler burada dönüşümlü olarak sahneye çıkacak. Bu mekanların dışında Daze, Galen, 5 Oda, Miam, Hardal gibi mekanlar da şanslarını deneyecek, happy hourlar ise son birkaç senenin aksine iddialı olacak gibi görünüyor. Türkbükü'nde gece kulüpleri dışında otellerin arasında da ciddi rekabet var. Bella Sombra, Maça Kızı, Mandarin, No 81 gibi oteller yine en çok tercih edilecekler arasında olacak. Bella Sombra geçen sene yaptığı cumartesi happy hourlarına bu sene cumayı da ekliyor. İstanbul'da kış aylarında Any'de sahneye çıkan Müjde'yi yaz için transfer eden Bella Sombra, sosyetenin favori yeri olacak. Maça Kızı'nın akşamüstü partileri ise her sene olduğu gibi devam ediyor.

SEZONUN SÜRPRİZLERİ

Türkbükü'nün en büyük rakibi Yalıkavak'ta hareket bir hayli fazla. İstanbul'un en popüler mekanlarından Hazine, yaz için Yalıkavak'a taşınıyor. Hazine'de bir loca var ki; şimdiden taliplisi çok, üstelik fiyatı 5 bin lira. Bunların dışında bu yazın sürpriz mekanı olması beklenen Bi Alt Kat açılıyor. Mehmet Davran'ın işleteceği mekanda Türkçe şarkılar çalacak. Kapılarını 01.00'de açacak mekan 05.00'e kadar açık olacak ve Bodrum gecelerinin after kulübü sıkıntısını çözecek gibi duruyor. Marinanın içinde bulunan Fenix, geçtiğimiz seneki popülaritesini sürdürebilir. Sosyetik isimlerin masa bulmakta zorlandığı Fenix'e rezervasyon yapmak sorun olacak. Marinada açılacak olan Palmarina 29 içinse kafalarda soru işaretleri var. Yıllardır el değiştiren bir mekanın yerine gelecek olan Palmarina 29 için işler zor görünüyor.