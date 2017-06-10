Ekonominin A Takımı

Kamuda referandum sonrasına bırakılan genel kurullar gerçekleşti. Önceki gün yapılan Borsa İstanbul ve Halkbank'ın ardından dün de Türk Hava Yolları (THY), Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Takasbank'ta genel kurul heyecanı yaşandı.



AYCI VE EKŞİ DEVAM

THY'nin öğleden sonra yapılan genel kurulunda yönetim kurulunda tek bir isim değişti. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin yerine Orhan Birdal getirildi. 9 kişilik yönetim kurulunda başkanlık görevini yine İlker Aycı yürütecek. Bilal Ekşi de genel müdürlük koltuğunda devam edecek. Ziraat Bankası'nın akşam saatlerinde gerçekleştirilen genel kurulunda yönetim kurulunda köklü değişikliklere gidilmedi. Bir yönetim kurulu üyesi değişirken, Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın görevine devam edecek.



VAKIF'TA ÇİFTE DEĞİŞİM

Mart 2013'ten bu yana genel müdürlük görevi yapan Halil Aydoğan'dan boşalan göreve KKTC Merkez Bankası Başkanı Mehmet Emin Özcan atandı. Ramazan Gündüz'den boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı'na ise, 2009'dan bu yana bankanın Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüten İsmail Alptekin seçildi. Genel kurulda Ramazan Gündüz ve Öztürk Oran ayrıldı. Bankanın yönetim kuruluna Serdar Tunçbilek, Şahin Uğur ve Ömer Arısoy girdi.



İŞTE EKONOMİ BÜROKRASİSİNİN YENİ YÖNETİMİ:



HALKBANK

* Recep Süleyman Özdil * Osman Arslan (Genel Müdür) * Cenap Aşçı * Yahya Bayraktar * Sadık Tıltak * Yunus Karan * Maksut Serim * Mehmet Taylan Aydın * Nihat Ömeroğlu



BORSA İSTANBUL

* Himmet Karadağ (Yön. Kur. Baş.) * Murat Çetinkaya (Genel Müdür) * Metin Ayışık * İhsan Durdu * Yunus Arıncı * Prof. Dr. Erişah Arıcan * Nicola Beattie * Işınsu Kestelli



THY

* İlker Aycı (Yön. Kur. Baş.) * Bilal Ekşi (Genel Müdür) * Orhan Birdal *İsmail Cenk Dilberoğlu * İsmail Gerçek * Prof. Dr. Mecit Eş * Ogün Şanlıer * Muzaffer Akpınar * Arzu Akalın



VAKIFBANK

* İsmail Alptekin (Yönetim Kurulu Başkanı) * Dr. Adnan Ertem * Şahin Uğur * Dilek Yüksel * Ömer Arısoy * Sabahattin Birdal * Serdar Tunçbilek



ZİRAAT BANKASI

* Muharrem Karslı * Yusuf Dağcan * Hüseyin Aydın * Cemalettin Başlı * Feyzi Çutur * Metin Özdemir * Mustafa Çetin * Salim Alkan