Günlük kiraya vergi kıskacı

Maliye Bakanlığı, hem vergi kaçağının önüne geçmek hem de güvenlik nedeniyle günlük kiralanan evler için sıkı tedbirler aldı. Bu kapsamda günlük kiralık konutlara, kira belgelendirme zorunluluğu getirildi.



ÖDEMELER BELGELENDİRİLECEK

Haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarında tutara bakılmaksızın kiraya ilişkin tahsilât ve ödemelerinin banka veya PTT tarafından belgelenmesi zorunluluğu getirildi. Maliye Bakanı Naci Ağbal, konutlarını günübirlik kiraya verenler ve araç kiralama işi yapan firmaların tahsilâtlarının tamamını banka ve benzeri kurumlar vasıtasıyla yapmak zorunda olacaklarını belirterek, uymayanlara özel usulsüzlük cezası kesileceğini söyledi.



AĞIR CEZALAR GELİYOR

Bildirimde bulunmayanlara suç örgütlerine yardım yataklıktan ceza verilebilecek. Maliye Bakanı Ağbal, "Burada da bir tutar sınırlaması olmayacak. Kiralamanın bedeli 50-100 lira da 10-15 bin lira da olsa ne olursa olsun banka ve benzeri aracı finansal kurumlar aracılığıyla tahsil edilecek. Bu kurala uymayanlar hakkında, 350 lira ile bin 400 liradan az olmamak kaydı ile işlem bedelinin yüzde 5'i kadar özel usulsüzlük cezası kesilecek" diye konuştu.



SUÇ AMAÇLI KULLANILABİLİYOR

Otel, pansiyonlarda kalanların kimlik bilgileri online güvenlik birimlerine bildiriliyor. Ancak günlük kiralanan evlerde bu sistem mevcut olmadığı için arananlar ve terör örgütü üyeleri buralarda kalabiliyor. Evini günlük kiraya verenlerin, ticaret yaptıkları için otel gibi değerlendirilerek esnaf odasına kayıt yaptırması ve vergisini ödemesi gerekiyor. Emniyet bu evleri takibe alırken bildirimde bulunmayanlara kapatma cezası uygulanacak.



ARAÇTA 7 BİN TL KURALI KALKTI

Mevcut düzenlemeye göre, araç kiralama faaliyeti yürüten firmalar bu hizmetlerine karşılık 7 bin liranın altındaki ödemeleri nakit olarak alabiliyor. Düzenleme ile artık tutarı ne olursa olsun bu bedelleri banka ve benzeri aracı finansal kurumlar vasıtasıyla kredi kartı, banka kartı, havale, EFT gibi yollarla tahsil etmek zorunda olacak.