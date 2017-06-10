Tüm kiralamalar artık bankada

Maliye Bakanı Naci Ağbal, araç kiralama işi yapan firmalar ile konutlarını günübirlik kiraya verenlerin bu ticarete ilişkin yapacakları tahsilatların artık tamamını banka ve benzeri aracı kurumlar vasıtasıyla almak zorunda olacağını, bu kurala uymayanlara özel usulsüzlük cezası kesileceğini bildirdi.

Ağbal, AA muhabirine yaptığı açıklamada dün Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğlerle araç ve günübirlik konut kiralayanlar ile ürünlerini ticaret borsalarına tescil ettirerek satan çiftçiler hakkında bazı düzenlemelere gittiklerini söyledi. Mevcut düzenlemeye göre, araç kiralama faaliyeti yürüten firmaların, motorlu kara aracı kiralama hizmetlerinin 7 bin liralık genel kural olan sınıra tabi olduğunu belirten Ağbal, "Söz konusu firmalar, bu hizmetlerine karşılık 7 bin liranın altındaki ödemeleri nakit olarak alabiliyorlar. Şimdi yaptığımız düzenleme ile firmalar, artık tutarı ne olursa olsun bu bedelleri banka ve benzeri aracı finansal kurumlar vasıtasıyla kredi kartı, banka kartı, havale, EFT gibi yollarla tahsil etmek zorunda olacak" diye konuştu.

50 LİRA DA OLSA BANKADA

Ağbal, söz konusu uygulamayı kamuoyunda "günübirlik kiralama" olarak bilinen kısa süreli konut kiralamaları için de zorunlu tuttuklarını aktardı. Buna göre, sahip oldukları konutları kısa süreliğine kiraya verenlerin de yapacakları tahsilatları aynı şekilde banka ve benzeri aracı finansal kurumlar vasıtasıyla kredi kartı, banka kartı, havale, EFT gibi yollarla tahsil etmek zorunda olacaklarını ifade eden Ağbal, şöyle devam etti: "Yine burada da bir tutar sınırlaması olmayacak. Kiralamanın bedeli 50-100 lira da 10-15 bin lira da olsa ne olursa olsun banka ve benzeri aracı finansal kurumlar aracılığıyla tahsil edilecek. Bu kurala uymayanlar hakkında, kişi veya firmanın mükellefiyet durumuna göre 350 lira ile bin 400 liradan az olmamak kaydı ile işlem bedelinin yüzde 5'i kadar özel usulsüzlük cezası kesilecek. Bu düzenleme ile söz konusu alanlardaki kayıt dışılık azalacak."

ÇİFTÇİLER İSTİSNA

Bakan Ağbal, yine aynı düzenleme ile gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilere ait ürünlerin ticaret borsalarına tescil ettirilerek satılmasına ilişkin mevcut durumdaki 7 bin liralık sınırdan vazgeçtiklerini söyledi. Bu kapsamda borsalardaki işlemlerin gerek miktar ve tutar gerekse de alıcı ve satıcı açısından kayıt altında olduğunu dile getiren Ağbal, "Bu konuda çiftçilerimizden Bakanlığımıza yansıyan ve haklı olarak değerlendirdiğimiz çok sayıda talebi dikkate alarak bu zorunluluktan vazgeçtik ve çiftçilerimizin bu alanda yaşadığı zorluklardan birini daha ortadan kaldırmış olduk" dedi.