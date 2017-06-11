Kültür Han’lar geliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, şehirlerdeki cazibe noktalarını artırmak amacıyla Kültür Han projesini hayata geçiriyor. Osmanlı hanlarından esinlenerek geliştirilen proje, 40 şehirde hayata geçirilecek. 300 bin kitaplık kütüphane, sergi sarayı, kongre merkezi, sinema ve tiyatro salonu, kafe ve 40 butik dükkânın yer alacağı projenin avlusunda ise şadırvan ve ağaçlar yer alacak. Her biri ortalama 6 bin metrekare arazi üzerine inşa edilecek olan proje, 16 milyon TL'ye mal olacak. 40 Kültür Han'ın maliyeti ise 650 milyon TL'yi bulacak.



KADINLAR İŞLETECEK

Projenin startı bu yıl Hatay'dan veriliyor. İnşaatına başlanan projenin 2018'de açılması planlanıyor. Handaki butik dükkânların kadınlar tarafından işletilmesi hedefleniyor. Engelliler için özel bölümlerin de olacağı hanın, 24 saat boyunca açık kalması planlanıyor. Mevcut kültür merkezleri toplantı saatlerinde açılıp kapanırken, bu hanların yaşayan bir mekân olarak canlı tutulması hedefler arasında yer alıyor.



CAZİBE MERKEZİ OLACAK

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, şehirlerdeki kültürel faaliyetler için nitelikli mekânların artırılması gerektiğini söyledi. Bu kapsamda Kültür Han projesinin geliştirildiğini aktaran Yayman, "Turistler tarihi dokuyu yansıtan mekânları görmek istiyor. Bu hanlar şehrimize bir doku kazandırırken turistler için de bir cazibe merkezi olacak" dedi. Han mimarisinin Osmanlı'dan miras kaldığını hatırlatan Yayman, "Tarihi niteliğinin yanı sıra çok fonksiyonel olan bu hanlar 24 saat yaşayacak. Çocuk, kuş ve su sesi birbirine karışacak. Kahve ve kitap kokusu yan yana gelecek" diye konuştu.



EL EMEĞİ ÜRÜNLER BULUNACAK

Hüseyin Yayman, bu projenin bir sosyal sorumluluk görevi de yürüteceğini söyledi. Bu hanlarda kadınlara pozitif ayrım yapılacağının altını çizen Yayman, "Kendi el emeğiyle aile ekonomisine katkıda bulunmaya çalışan kadınlarımız var. Bu handa kadınlarımız için butik işletmeler açacağız ve yaptıkları el emeği dantelleri, salçaları, tarhanaları, reçelleri satacaklar. Bu hem kültürel değerlerimizi korumamızı hem de kadınlarımıza iş alanı açmamızı sağlayacak" ifadelerini kullandı. Yayman, turistlerin de el emeği ürünlere büyük ilgi gösterdiğini sözlerine ekledi.