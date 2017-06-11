TOKİ'den vatandaşa yüzde 20 indirim müjdesi!

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, yüzde 20 indirim kampanyasını eylülde yapacaklarını söyledi.

Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, borcunu ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik yüzde 20 indirim kampanyasına yoğun talep geldiğini belirtti.

Bu yıl indirim kampanyasını eylülde yapacaklarını, kampanyaların belirli prosedürlere göre yapıldığını ifade eden Turan, "Yaz aylarında indirim kampanyası yaptığımızda birçok vatandaşımız köyünde oluyor, tatilde oluyor. İnşallah en geç 9'uncu ayda indirim kampanyamızı yapacağız. Bunu bekliyor vatandaşlarımız." dedi.

Turan, geçen yıl borcunu ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik indirim kampanyasından 17 bin kişinin faydalandığını kaydederek, "817 milyon lira borç kapatıldı. Bu paranın yaklaşık 513 milyon lirası kredi kullanılmadan 'yastık altı parası' diye tabir edilen paradan getirilip ödendi." ifadelerini kullandı.

Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşların başvuru tarihini takip etmesi gerektiğine dikkati çeken Turan, "Açıklanan tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak." bilgisini verdi.

Kampanyadan yararlanmak isteyenler ilgili bankaya başvuracak

TOKİ Başkanı Turan, indirim kampanyasından yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının belirlenecek tarihler arasında ilgili bankaya başvuruda bulunabileceğini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Vadesi 12 ay ve daha az kalan projeler indirim kampanyasına dahil edilmeyecek. İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla İdareye ödemekle yükümlü oldukları aidat, emlak vergisi gibi herhangi bir borçlarının bulunmaması gerekiyor."