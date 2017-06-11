Türkiye take-off'a geçti

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi başta olmak üzere tarihinin en büyük ekonomik ve siyasi saldırılarına maruz kaldığı 2016 yılında savunmaya çekilen Türkiye, 2017'nin ilk yarısında kalkışa (take-off) geçti. Hükümetin reel sektör ile vatandaşa nefes aldırmak için sağladığı teşvikler, Kredi Garanti Fonu mekanizmasıyla yaşanan finansman bolluğu ve siyasi istikrarı kalıcı hale getirecek olan anayasa değişikliğinin referandumda kabul edilmesi, ekonomide etkisini hissettirdi.Geçen yılın üçüncü çeyreğindeki daralmayı son üç ayda yüzde 3.5 büyümeye çeviren Türkiye'nin pazartesi günü bu yılın ilk çeyrek performansı açıklanacak. İlk çeyrekte yüzde 4'ü aşması beklenen büyümenin yıl genelinde ise, yüzde 5'e yaklaşabileceği belirtiliyor. Sanayiden, turizme, konuttan ihracata, otomotivden borsaya, son dönemde açıklanan tüm veriler, ekonomide yılın ikinci yarısının daha güçlü olacağının ipucunu veriyor.Ekonomideki toparlanmanın en önemli göstergelerinden biri sanayi üretiminden geldi. Kredi Garanti Fonu ile rahatlayan sanayicinin tekrar üretime yönelmesi sonucu, sanayi üretimi endeksi nisanda yıllık bazda yüzde 6.7 ile son 20 ayın en güçlü artışını yakaladı. Türkiye'nin ikinci çeyreğe de güçlü girdiği net olarak ortaya çıkarken, ihracatın lokomotifi olan otomotiv sektöründe çarkların dönüşü hızlandı.Konut sektöründe, kampanyalarla birlikte düşen faiz, piyasanın canlılığını korumasını sağladı. İlk 4 ayda satışlar yüzde 7.4 artarak 440 bini geçti. Günde ortalama 3 bin 668 konut satıldı. Yabancının konut alımı ise, 14 ay sonra ilk kez arttı.Sanayi, turizm ve emlak sektöründeki olumlu göstergeler, Türkiye'ye ilgiyi zirveye taşıdı. Borsa İstanbul, son 6 ayda yüzde 30.7 ile dünyanın en fazla yükselen piyasası oldu. Yıl başından bu yana hisse senedi piyasasına 2 milyar 137 milyon dolarlık net yabancı girişi gerçekleşti. Hazine uluslararası piyasalarda 5 ayda 7.4 milyar dolarlık eurobond ihraç ederken 20 milyar dolarlık talep geldi. Doğrudan yabancı sermaye girişi de ilk üç ayda yüzde 43 artarak 1.7 milyar dolara çıktı.Geçen yılın kayıplarını saran ihracatta kesintisiz artış mayısta da sürdü. Mayısta yüzde 15.8 artışla 12.4 milyar dolara ulaşan ihracatta, 5 ayda da yüzde 10 arttı. 12 aylık ihracat yüzde 5.2 yükselerek 147 milyar dolara çıktı. İhracatın da lokomotifi olan otomobilde üretim ilk 5 ayda yüzde 41 arttı. Sektörün ihracatı ise yüzde 77'lik yükselişle 5.1 milyar dolara ulaştı.