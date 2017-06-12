TÜSİAD'dan büyüme açıklaması

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre ülke ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 büyüdüğünü ifade eden Bilecik, bunun memnuniyet verici bir gelişme olduğunu söyledi.

Beklentilerin üzerinde gelen büyüme rakamlarının tüm iş dünyasını sevindirdiğini belirten Bilecik, "İlk çeyrekte yüzde 5 büyüme haberini aldığımız zaman biz de iş dünyası olarak memnuniyet duyduk. Yalnız burada bizim için son derece güzel sürprizlerin de olduğu bazı alt kırılımlar var. Dört tane alt kırılım önemli. İhracatta yüzde 10,6 büyümenin gelmesi, hükümet harcamalarında büyümenin yüzde 9,4 olması, tüketimin yüzde 5,1 olması, yatırımların ise yüzde 2,2'de kalması…" değerlendirmesini yaptı.

"REFORM PAKETLERİNİN BİR AN ÖNCE ANONS EDİLMESİ GEREKLİ"

İhracattaki yüzde 10,6'lık artışın müthiş bir gelişme olduğunu ifade eden Bilecik, bu büyümenin büyük kısmının Avrupa Birliği'nden (AB) geldiğini söyledi.

Gerek hükümet harcamaları gerekse tüketim oranlarına bakıldığında hükümet harcamalarının büyümenin lokomotifi olduğunu anlatan Bilecik, şöyle konuştu:

"Büyümenin ağırlıkta lokomotif olduğu nokta hükümet harcamaları ve tüketim... Bunlara da tabii negatif değil pozitif bakmak gerekir ama bunların gerçekten sürdürülebilir olması için yatırım büyümesinin en azından çift haneye çıkması gerekli.

Hiç vakit kaybetmeden bu güzel ve güçlü büyüme göstergesinin yanına artık yapısal reformların da bu anlamda güçlü olduğu orta ve uzun vadeli politika ve reform paketlerinin bir an önce anons edilmesi gerekli. Bu konuda da gerçekten sayın Cumhurbaşkanı'nın 180 günlük acil eylem planı altında yer alacağını umduğumuz noktaların tamamen kamuoyuyla paylaşılması, bunların hepsi yılın toplamında yüzde 5'i görebilecek bir noktaya getirebilir.

Bunlar olmadığı takdirde yine kısa vadeli adımlarla böyle bir parametreye ulaşamayız endişesi taşıyorum. Yine de bugün artık iyileşmeye pozitif bakma günü. Yüzde 5 önemli bir büyüme çizgisinin başlangıcı, diliyorum bunu yıl sonuna kadar uzun vadeli politikalarla çok sağlıklı bir şekilde destekleyebiliriz."