İstanbul Shopping Fest 1-16 Temmuz'da

İstanbul'u yeniden keşfetme fırsatı sunan İSF, alışveriş merkezlerinde kurulacak "Design İSF" alanları ve Kapalıçarşı rotalarıyla modern ve geleneksel alışveriş keyfini bir arada sunacak.

İSF'nin tanıtımı dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuşan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar, etkinliğin 2011 yılından beri yapıldığını ve küresel bir marka haline geldiğini söyledi.

Etkinliğin İstanbul'daki birçok kurum ve kuruluşun birlikte hareket etmesiyle çok güçlü hale geldiğini ifade eden Çağlar, İSF etkinlikleri kapsamında bu yıl sanat ve tasarım etkinliklerine de yer vereceklerini bildirdi.

Çağlar, şunları kaydetti:

"İstanbul'a gelenler sadece alışveriş için değil, bununla birlikte İstanbul'un kültürü ve sanatını da görmeye geliyorlar. Burada farklı tasarımlar olacak. Bunlar arasında çeşitli yarışmalar olacak, en iyi tasarımlar seçilecek. Tescilli Markalar Derneği tarafından bir ödül verilecek. 9 AVM'de tüm etkinliklerimiz gerçekleştirilecek. Toplamda 200'e yakın yerli ve yabancı tasarımcı, 15'e yakın sanatçı ve sergi, 150 civarında atölye ve sohbet programı, 30'u aşkın müzik ve dans performansı sergilenecek."

"BU YIL KUVVETLİ BİR ARTIŞ BEKLİYORUZ"

İbrahim Çağlar, 15 Temmuz hain darbe girişiminden dolayı geçen yıl etkinliğe katılan kişi sayısında azalma olduğunu, bu yıl katılımın artacağını, rakamların gerçekten çok iyi olduğunu, kuvvetli bir artış beklediklerini söyledi.

Çağlar, bütün etkinlikleri, daha derli toplu olmaları için AVM'lerde gerçekleştireceklerini ancak İSF'nin etkisinin sokaklara ve caddelere de yayılacağını kaydetti.

İSTANBUL SHOPPİNG FEST

Verilen bilgiye göre, yeni konsepti ile ilklerin yaşanacağı İstanbul Shopping Fest'te ziyaretçiler, Design İSF alanlarında "Sanat, Tasarım ve Atölye" çerçevesinde sergilerden söyleşilere, dinletilerden enstalasyonlara kadar farklı etkinliklere katılma fırsatı yakalayacak.

Akasya, Capitol, Emaar Square, Forum İstanbul, İstinyePark, Kanyon, Palladium, Venezia Mega Outlet ve Zorlu Center'da kurulacak "Design İSF" alanları, ziyaretçileri alışveriş fırsatlarının yanı sıra tasarım ve sanat ile buluşturacak.

Design İSF alanları, katılımcılara Bahar Korçan, Arzu Kaprol ve Gamze Saraçoğlu gibi moda dünyasının tanınmış tasarımcılarının yanı sıra mücevher, aksesuar, mobilya, seramik, grafik, kumaş, kitap, kırtasiye, cam, takı, aydınlatma ve organik gıda gibi alanlarda fark oluşturan üreticilerin ürünlerine de ulaşma imkanı sağlayacak.

ATÖLYE ÇALIŞMALARI FESTİVALE RENK KATACAK

Festival süresince, özel alanlarda Günseli Kato, Malik Bulut, Yılmaz Kale, Ebru Yücel Kale, Tasarım Vakfı, Elif Tutka, Ömer Atakan, Yusuf Aygeç, Aynur Önürmen ve Rüstem Ekici gibi sanatçıların sergileri de ziyaret edilebilecek.

Uninvited Jazz Band, Tango Rojo, Can Türkkan, Arbil Çelen, Jülide Hatay, Deniz Güngör ve Ali Deniz Kardelen dans ve müzik performanslarıyla Design İSF alanlarına canlılık katarken, Rudolf Van Nunen, Sare Palaska, Aslı Bilgin, Nilay Yılmaz, Sevil Dolmacı, Tolga Gümüşay, Çiğdem Gündeş, Funda Özlem Şeran ve Masalcı Anne atölye çalışmalarıyla ziyaretçilere farklı deneyimler yaşatacak.

Dilara Koçak, Özge Lokmanhekim, Zeynep Özçoban, Hande Akın ve Yelda İpekli gibi isimler de birbirinden farklı konularda söyleşiler gerçekleştirecek.

Mert Rusçuklu da Design İSF alanlarında yapacağı radyo yayınlarıyla İSF'ye renk katacak.

"SEN HİÇ KAPALIÇARŞI'YI GÖRDÜN MÜ?"

İlklerin yaşanacağı İSF, dünyanın en büyük ve en eski alışveriş merkezi Kapalıçarşı'ya da festival ruhunu taşıyarak keşif rotaları ve atölye çalışmaları ile unutulmaz bir alışveriş festivali yaşatacak. İSF'nin bu yılki en dikkat çekici alanı, Kapalıçarşı olacak.

"Sen Hiç Kapalıçarşı'yı Gördün mü?" sloganıyla İstanbullular ve yerli turistlerin de Kapalıçarşı'ya davet edildiği İSF'de, zanaatkarlar ile genç sanatçılar buluşacak. Çeşitli sergi, söyleşi ve dinletilerin de gerçekleşeceği Kapalıçarşı'da, birbirinden ünlü isimlerin kendi dillerinden Kapalıçarşı'ya dair duyguları eşsiz bir sergiyle ziyaretçilere sunulacak.