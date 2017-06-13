Kan plazmasına 200 milyon euro yatırım

Türkiye'nin her yıl 1.1 milyar liralık ithalat yaptığı kan plazmasının yerli üretimi için ihale süreci tamamlandı. Kızılay'ın tedarikçi olacağı, bir yerli ve bir yabancı firma ortaklığı ile kurulacak sağlık tesisi, 7 yıl alım garantisi sistemiyle çalışacak. Dört yılda tamamlanacak tesise 200 milyon euroluk yatırım yapılacak. Yatırım kapsamında üretim tesisi, test ve diğer ihtiyaçlar için laboratuvarlar, kan nakline ilişkin süreçler, teknoloji transferi de yer alıyor.



İHRAÇ DA EDİLECEK

Proje ile plazma fraksiyonu ve kan ürünleri elde edilmesine yönelik Kızılay destekli bir sistem kurulacak. Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesi 2016 içinde başvuran 13 şirketin değerlendirildiği belgeyi SGK'ya vermişti. SGK'nın da şirket tercihini yaptığı öğrenildi. Gerekli değerlendirmelerden sonra onay süreci tamamlanarak şirket yatırıma başlayacak. Kızılay'ın 200 bin litrelik kan plazma kapasitesini 4 yıl içinde 550 bin litreye çıkarması bekleniyor. Böylelikle 'Yerli Plazmadan Plazma Ürünleri Üretimi' projesiyle ile Türkiye bu ürünü başta Doğu Avrupa olmak üzere Ortadoğu, Afrika ve Türkiye devletlere ihracatını yapacak.



İKİ YIL ÖNCENİN KARARI

Ekonomik Koordinasyon Kurulu, yurtdışından her yıl zorunlu olarak ithal edilen, ameliyat hastalarının hızlı iyileşmesi için verilen kan proteini ve hemofili gibi kalıtsal hastalıkların tedavisinde kullanılan yüksek teknolojili kan plazmasından plazma ürünlerinin yerli üretimi için 2 yıl önce karar almıştı.



İLAÇ VE TIBBİ CİHAZDA HEDEF YERLİ ÜRETİM

Sosyal Güvenlik Kurulu (SGK) Başkanı Mehmet Selim Bağlı, bunun Türkiye'nin sağlık alanındaki en büyük projelerden biri olduğunu belirterek, "Sağlık ürünlerinin Türkiye'de üretimini destekliyoruz" dedi. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş ise proje ile Kızılay'ın kan plazmalarının yerli üretim tesisinde değerlendirileceğini söyledi. Gümüş, "İlaç ve tıbbi cihazda da aynı yöntemle yerli üretim modeline geçeceğiz" dedi.