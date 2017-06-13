Karadeniz Doğalgaz Boru Hattı Projesi yeniden başlayacak

Avusturya gazetesi Der Standard'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Avusturya Başbakanı Christian Kern ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin konuyu Kern'in bu ay bir ekonomik forum için gittiği St. Petersburg'da görüştüler.

2 HAZİRAN'DA AÇIKLAMIŞTI

OMV ve Gazprom'un, "Orta ve Güneydoğu Avrupa'ya doğalgaz tedariki için gerekli doğalgaz nakil altyapısının geliştirilmesi için" işbirliğinin genel hatlarına dair bir anlaşmayı St Petersburg'da imzaladıkları 2 Haziran'da açıklanmıştı.

ÖNEMİ ARTACAK

Reuters'e bilgi veren konuya yakın bir kaynak, proje maliyetleri ve yatırımların ne olacağı konusunda konuşmak için

henüz erken olduğunu belirtti. Eğer yapılırsa, bu proje OVM'nin Güney Avusturya'daki Baumgarten gaz dağıtım merkezinin önemini artırabilir.

TÜRK AKIMI'NIN UZANTISI OLACAK

Der Standard, projenin Gazprom'un 2019 yılı sonu itibariyle bitirmeyi planladığı Türk Akımı doğalgaz hattı projesinin bir uzantısı olacağını belirtti. Genişletilmiş hat böylece Rus gazını şu an TAG ve SOL boru hatları üzerinden Baumgarten'den gaz alan İtalya'ya pompalayabilir. Ya da Rus gazı Türkiye'nin batısından İtalya'ya, Yunanistan üzerinden gidebilir. OMV ve Kern'in sözcüleri konu hakkında yorum yapmayı reddettiler. Gazprom da konu hakkında haberin yazıldığı sırada bir yorum yapmadı.

2014'TE İPTAL EDİLMİŞTİ

Rusya, denizaltından boru hattıyla Bulgaristan'a doğalgaz taşıyacak Güney Akım doğalgaz boru hattı projesini Avrupa Birliği'nin rekabet konusundaki muhalefeti dolayısıyla 2014 yılında iptal etmişti.