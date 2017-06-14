İDO bilet fiyatlarını indirdi!

Okulların kapanmasıyla birlikte pek çok aile için tatil hazırlıkları başladı. Tatilcilerin ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran İDO, 12 Haziran-17 Eylül 2017 tarihleri arasında Yaz Tarifesi'ne geçti. İDO'nun Yaz Tarifesi kapsamında Yenikapı-Adalar seferleri bu yaz itibarıyla başladı.

Bütün hatlarının planlamasını tatil yoğunluğuna göre oluşturan İDO, Pendik - Yalova ferrycat hattını sabah 06:00'dan gece 23:00'e kadar saat başı olacak şekilde düzenledi. Pendik – Yalova arası yaya yolcular için 6 TL'den başlayan fiyatlarla geçilebilecekken araç içi yolcu fiyatı sabit sadece 1 TL olarak uygulanacak.

12 HAZİRAN İTİBARIYLA ADALAR'A YENİKAPIDAN GİTMEK MÜMKÜN

Marmara Denizi'ndeki hatlarıyla misafirlerinin tatil beldelerine ulaşımını hızlandıran İDO, İstanbulluların ada keyfini doya doya yaşamalarına olanak sağlamak amacıyla da 12 Haziran'da Yenikapı-Adalar seferlerini başlattı. Beşiktaş-Kadıköy-Adalar seferleri bundan böyle Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Adalar güzergahında hizmet verecek.

ESKİHİSAR-TOPÇULAR RAMAZAN BAYRAMI SONUNA KADAR GİDİŞ-DÖNÜŞ 70 TL

Yaz tarifesinden bağımsız olarak İDO'nun Ramazan Ayı ile birlikte başlattığı Eskihisar-Topçular arasında geçerli özel Ramazan fiyatları, 3 Temmuz'a kadar devam edecek. Eskihisar-Topçular arası, Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak şekilde gidiş geliş sadece 70 TL'ye geçilebilecek.

BAYRAMLIK TARİFELER DE YOLDA

İki bayramı bir kez daha bir arada kutlayacağımız yaz boyunca İDO, Ramazan ve Kurban Bayramları'na özel tarifelerini de devreye sokacak. Bayram gidiş-dönüşlerinde yaşanan yoğunluğu azaltmak üzere, 23 Haziran- 27 Haziran arasında Ramazan Bayramı tarifesi, 25 Ağustos- 4 Eylül arasında Kurban Bayramı tarifesi uygulanacak.

İDO'nun Yaz Tarifesi kademeli geçiş ile okulların açılacağı 17 Eylül'e kadar sürecek.