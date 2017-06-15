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Bakan Arslan: Sürücüleri köprü konusunda uyarmıştım

Giriş Tarihi: 15.6.2017 10:21 Güncelleme Tarihi: 15.6.2017 10:34
Bakan Arslan: Sürücüleri köprü konusunda uyarmıştım

İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde de başlayan serbest geçiş sistemi çalışmalarının, köprülerde tıkanıklığa neden olduğuna yönelik şikâyetleri yanıtlayan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, günlerden beri televizyonlarda bu çalışmaların başlayacağının duyurulduğunu, vatandaşların buna göre önlem alması gerektiğini söyledi

Arslan, çalışmaların planlanan takvimde tamamlanacağını söyledi.

VATANDAŞ TEDBİRİNİ ALSIN

Arslan, TBMM'deki sohbetinde, tadilat nedeniyle İstanbul trafiği ve köprülerdeki tıkanma nedeniyle vatandaşların şikâyetçi olduklarının anımsatılması üzerine, "Bazı sürücüler niye önceden haber vermedi diyor ama, ben 10 gündür TV programlarına katılarak bunu bizzat duyurdum. Ayrıca açıklamalar yapıldı. Haberdar olmalarını sağladık. Tedbirlerini alsınlar. Ben çalışmaları an be an takip ediyorum. Bu çalışmayı 7/24 yapamazsınız. İşlerin bir akış sırası var. O akış sırasına göre yapılıyor." Çalışmaların, 15 Temmuz'da tamamlanmasının planlandığı açıklanmıştı.

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Bakan Arslan: Sürücüleri köprü konusunda uyarmıştım
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