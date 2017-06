Bakan Arslan: Sürücüleri köprü konusunda uyarmıştım

Arslan, çalışmaların planlanan takvimde tamamlanacağını söyledi.

VATANDAŞ TEDBİRİNİ ALSIN

Arslan, TBMM'deki sohbetinde, tadilat nedeniyle İstanbul trafiği ve köprülerdeki tıkanma nedeniyle vatandaşların şikâyetçi olduklarının anımsatılması üzerine, "Bazı sürücüler niye önceden haber vermedi diyor ama, ben 10 gündür TV programlarına katılarak bunu bizzat duyurdum. Ayrıca açıklamalar yapıldı. Haberdar olmalarını sağladık. Tedbirlerini alsınlar. Ben çalışmaları an be an takip ediyorum. Bu çalışmayı 7/24 yapamazsınız. İşlerin bir akış sırası var. O akış sırasına göre yapılıyor." Çalışmaların, 15 Temmuz'da tamamlanmasının planlandığı açıklanmıştı.