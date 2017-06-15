Banka dışı finans kesimi dijital ürünlerle büyüyecek

Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinden oluşan bankacılık dışı finans kesimini 2013 başından bu yana çatısı altında toplayan Finansal Kurumlar Birliği (FKB), temsil ettiği sektörlerin gelişimi adına bu süreçte önemli işlere imza atarken, dijitalleşmenin ön plana çıkacağı önümüzdeki döneme de umutla bakıyor. Bu dönemde, Merkezi Fatura Kaydi Sistemi'nden (MFKS), KOBİ'lerin faktoring aracılığıyla Merkez Bankası ihracat reeskont kredisine ulaşma imkânının sağlanmasına, faktoring isminin 'ticaret finansmanı' olarak değiştirilme planından, Anadolu'yu karış karış gezerek KOBİ'lere erişilmesine kadar, sektörlerin gelişimini hızlandırmak ve ülke kalkınmasına destek olmak için çok önemli projeler hayata geçirildi.



İLKLERE İMZA ATILIYOR

FKB yönetiminde oluşturulması hedeflenen tedarikçi, alıcı, finansör, kreditör gibi birçok tarafın yer aldığı merkezi bir "Tedarik Zinciri Finansmanı Dijital Platformu" ile de yine dünyada bir ilke imza atılacak. Banka dışı finans kesimi, Türkiye ekonomisine kaynak yaratmaya devam ederken, bankacılık sektörü ile eşit şartlarda rekabet edebilmek için bazı yasal düzenlemelerin de hayata geçirilmesini talep gediyor.



DİJİTAL DEĞİŞİM

Hafta başında açıklanan büyüme rakamları ile birlikte Türkiye'nin ekonomik durumunun giderek daha güçlü hale geldiğine dikkat çeken Finansal Kurumlar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Çağatay Baydar, dijitalleşmeyi, yeni ürünlere çevirmeyi düşündüklerinin altını çizdi. Baydar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tamamen elektronik ortamda bir platform hazırlayarak tedarik zinciri finansmanını bu sisteme taşıyacağız. Buna ilave olarak gerçek ticaretten kaynaklanan faturaların ve alacakların elektronik ortamda diğer finans kurumlarına devrini de planlıyoruz. Özellikle yurtiçi işlemlerin elektronik platforma taşınmasıyla birlikte yeni ürünlerin sektörümüzün lokomotifi olacağına inanıyoruz. İhracatçılarımıza yurtdışı alacakları için verdiğimiz ödeme güvencesini içeren garantili ihracat faktoringi ürünümüz lokomotif olmaya devam edecek."



101 Üye sayısı

114 Aktif

16 Özkaynaklar

103 Alacaklar

164 İşlem hacmi

7.100 Çalışan sayısı



EŞİT REKABET ŞART

6728 Sayılı kanunun sektördeki rekabet eşitsizliğinin giderilmesi yönünde çok kıymetli bir adım atılmış olduğunu ifade eden Finansal Kurumlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cantekin, özel karşılıkların gider yazılamaması gibi farklı uygulamaların ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi. Cantekin, "Faktoring işlemlerine harç ve damga vergisi istisna talebimiz dikkate alınmalı. Adres paylaşım sistemine erişebilmeli, Kredi Garanti Fonu'ndan yeterince yararlanabilmeliyiz" dedi.



CANİKLİ'DEN DESTEK GELDİ

Finansal Kurumlar Birliği'nin 26 Mayıs'ta yapılan 5'inci Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, üç sektörün reel ekonomiye sağladığı finansmanın payının giderek arttığına işaret ederek, rekabet şartlarının iyileştirilmesine yönelik taleplere destek vereceklerini ifade etti. Canikli ayrıca, sektöre yeni ürünler için teknolojiye yatırımı tavsiye ederken, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben de "Sektörleri büyütmek içine teknolojiyi kullanmalıyız" dedi.



E-FATURADA HEDEF YÜZDE 70

Yeni dönemde elektronik ortamda ticaretin akışına uygun yeni ürünler geliştirme yolunda olduklarına vurgu yapan Baydar, "Faktoring işlemine konu faturalar, Birliğimiz bünyesindeki Merkezi Fatura Kaydı Sistemi'ne kayıt edilmek zorunda. Bu belgelerin içinde e-fatura oranı 2015 başında yüzde 22 iken, geldiğimiz noktada yüzde 50'ye ulaşıldı. 3 yıl içinde bu oranın yüzde 70'e ulaşacağını tahmin ediyoruz. Ayrıca bu e-faturalar MFKS'ye girerken Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sistemiyşle entegre ve gerçekliği anında onaylanıyor" diye konuştu.