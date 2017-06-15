Dolar 6 ayın en düşük seviyesine indi

Merkez bankalarının kritik toplantıları öncesinde ABD'den gelen enflasyon verisi, gelişmekte olan piyasalarda bayram havası yaratırken, dolar çakıldı. ABD'de tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 1.9 ile 2 olan beklentinin altında kalırken, aylık olarak ise yüzde 0.1 azaldı. ABD'de faiz artışı beklentilerini zayıflatan enflasyon verilerinin ardından dolar 3.4850 TL'ye gerileyerek 14 Aralık 2016'dan bu yanaki en düşük seviyeye geriledi. Borsa İstanbul'da ise endeks 99 bin 636 puanla kapanış rekoru kırdı.Kurun ocak ayında 3.94 TL ile rekor kırmasının ardından, politika faizini değiştirmeyerek, piyasaya verdiği likiditenin maliyetini, geç likidite penceresi aracılığıyla yükselten Merkez Bankası, bugün faiz kararı için toplanacak. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya başkanlığında toplanacak Para Politikası Kurulu'nun faizde bir değişiklik yapması beklenmiyor. Ocak ayından bu yana yaptığı operasyonla, politika faizini artırmayarak, "yüksek faiz geçici" mesajını veren Merkez Bankası'nın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mesajlarına göre, sürpriz bir adım da atabileceğine dikkat çekiliyor.Merkez Bankası'nın, piyasaya artık çok daha fazla güven verdiğine dikkat çeken Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, "Bu faiz oranları ile beraber ilk çeyrekte yüzde 5 büyüme yakalandı. Şartlar olumlu devam ederse ilerleyen aylarda para politikasını normalleştirme için de fırsat kollar" dedi. İntegral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu ise Merkez Bankası'nın faizlere dokunmadan da fonlama kompozisyonu ile oynayarak fonlama faizini düşürebileceğini kaydetti.ABD'dedün açıklanan enflasyon verisi, ülke ekonomisinin kuvvetli faiz artışlarına henüz hazır olmadığını ortaya koyarken ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini 25 baz puan artırarak % 1.00-1.25 aralığına yükseltti. Fed'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) haziran toplantısı beklendiği gibi faiz artışıyla sona erdi. İki gün süren toplantının ardından yayınlanan karar metnine göre 9 FOMC üyesi, gösterge faiz oranını da % 0.75-1.00 aralığından % 1.00-1.25 aralığına çıkarma kararı aldı. Fed, 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin faiz artış beklentilerini korurken, 4.5 trilyon dolarlık bilançosunu bu yıl bitmeden küçültmeye başlamayı planladığını bildirdi. Fed'in yıl bitmeden 25 baz puanlık bir faiz artışı daha yapabileceği belirtildi. Fed, mart ayındaki toplantısında da faiz artırımına gitmişti. Basın açıklaması yapan Fed Başkanı Janet Yellen bilançonun küçültülmesi amacıyla yeniden yatırımlara bu yıl içinde aylık 10 milyar dolardan başlayan iskonto tavanları uygulanmaya başlanacağını bildirdi. Yellen, faiz oranını % 1.00-1.25 aralığına yükseltme kararının, ülke ekonomisini istihdam ve enflasyon hedeflerine doğru kaydettiği ilerlemeyi yansıttığını vurguladı.