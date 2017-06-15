Fiyatı % 20 düşürecek hamle

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci
, inşaat demiri ve gıdada gümrük vergilerinin düşeceği müjdesini verdi. Burundi Dış İlişkiler Bakanı Alain Aime Nyamitwe ile Yatırımların Teşviki ve Korunması Anlaşması'nın imza töreni sonrasında gazetecilere açıklama yapan Zeybekci, "İnşaat demirinde gümrük vergisi indirimi kararı bugün yarın yayınlanır, vergi yüzde 30'dan 10'a iniyor. Gıdada ise Türkiye'de üretimi korumak şartıyla spekülasyonu engelleyecek şekilde ithalat vergilerini yüzde 70-130'dan 20-30'a düşüreceğiz" dedi.
ET VE SÜTE İNDİRİM
Zeybekci'nin açıklamalarının ardından gözler gıdada yüksek oranlı gümrük vergileri olan ürünlere çevrildi. Edinilen bilgilere göre, mısır, buğday, ayçiçeği ve baklagil gibi ürünlerde gümrük vergileri yüzde 130'u buluyor. Verginin yüzde 20-30'a indirilmesiyle ithalatın önünün açılması özellikle hayvan yeminde kullanılan ürünlerin fiyatını düşürecek. Bu da et ve süt fiyatlarına indirim olarak yansıyacak. Sektör temsilcileri, söz konusu ürünlerde vergi indirimiyle fiyatların yüzde 20 civarında aşağı çekilmesini bekliyor.
DEMİRDE STOK YETMEDİ
Demir fiyatlarının 1.600 TL'den 2.200 liraya çıkmasının ardından inşaat sektöründe başlayan tartışma hükümeti ithalatın önünü açmaya zorluyor. Demir üreticileri karardan memnun olmasa da inşaat sektörü temsilcileri iç piyasada fiyatların yüzde 20 düşeceği görüşünde birleşiyor. 16 Nisan'da gerçekleşen anayasa referandumunun ardından inşaat sektörünün gaza basmasıyla piyasadaki demir stoku yetersiz kaldı. Bunun üzerine fiyatlar arttı. İnşaat sektörü de demiri ithal etmeye başladı.
EN YÜKSEK VERGİ MUZ VE ÇAYDA
Türkiye Süt Et Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Derneği Başkanı Tarık Tezel, hayvan yeminin yüzde 45-60'ının ithal ürünlerden karşılandığını belirterek, "Bu nedenle gümrük vergisi indiriliyor. İndirim et ve süt fiyatlarına düşüş olarak yansır" dedi. Türkiye Gıda İthalatçıları Derneği Başkanı Mustafa Manav, şu anda gıdada en yüksek gümrük vergilerinin muz ve çayda olduğunu belirterek, burada da indirimin fiyatı düşüreceğini söyledi.
ÜRETİCİLER TEPKİ GÖSTERİYOR
Özellikle büyükbaş hayvanın yem hammaddesi yağlı tohum ve mısır ithalatına gelmesi beklenen vergi indiriminin fiyatlara pozitif yansıyacağını dile getiren Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç ise, "Gümrük vergisi üreticiyi koruyor. Bu kalkınca üreticiyi de bitirirsiniz" dedi.
BOOKİNG'LE 22 HAZİRAN'DA GÖRÜŞECEĞİZ
Ekonomi
Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'de faaliyetleri durdurulan Booking'le görüşme yapacaklarını da açıkladı. Zeybekci, Booking yetkilileriyle 22 Haziran'da görüşeceklerini söyledi. TÜRSAB'ın açtığı dava sonucu Hollanda menşeili online rezervasyon portalı Booking.com'un Türkiye'deki faaliyetlerine tedbiren durdurma kararı verilmişti. Zeybekci, bu yıl özel sektör yatırımlarında artış olacağını, şu anda görüşmeler konusunda olumlu aşamaya gelinen 28 milyar TL'lik yatırım olduğunu ifade etti.