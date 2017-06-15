Son dakika! İşsizlik geriledi...

TÜİK'in açıkladığı verilere göre Mart döneminde işsizlik yüzde 11,7 olarak gerçekleşti.

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Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin tahmini bu dönemde işsizliğin yüzde 12 olacağı yönündeydi.

DÜŞÜŞ EĞİLİMİNDE

Bir önceki dönemde işsizlik yüzde 12,6 gerçekleşmiş ve 7 yılın zirvesinden düşüş eğilimi göstermişti.

İşsizlik oranı düşüyor

GENÇ İŞSİZLİK ORANI DÜŞTÜ

Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 1,8 puanlık artış ile %13,7 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 4,4 puanlık artış ile %21,4 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 1,7 puanlık artış ile %12 olarak gerçekleşti.

Mart döneminde genç işsizliğinde de düşüş görüldü. Buna göre genç nüfus işsizlik oranı yüzde 21,4 olarak gerçekleşti. Böylelikle 5 dönemin en düşük genç nüfus işsizlik rakamı kaydedildi.

İSTİHDAM ORANI %46,1 OLDU



İstihdam edilenlerin sayısı 2017 yılı Mart döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 496 bin kişi artarak 27 milyon 489 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek %46,1 oldu.



Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 8 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 503 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %18,5'i tarım, %19,4'ü sanayi, %7,3'ü inşaat, %54,8'i ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,4 puan, sanayi sektörünün payı 0,2 puan azalırken, inşaat sektörünün payı 0,2 puan, hizmet sektörünün payı 0,4 puan arttı.



İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %52,2 OLARAK GERÇEKLEŞTİ



İşgücü 2017 yılı Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 115 bin kişi artarak 31 milyon 131 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,9 puan artarak %52,2 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,4 puanlık artışla %71,9, kadınlarda ise 1,3 puanlık artışla %32,9 olarak gerçekleşti.



KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN ORANI %33,1 OLARAK GERÇEKLEŞTİ



Mart 2017 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,2 puan artarak %33,1 olarak gerçekleşti.



MEVSİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ARTTI, İŞSİZLİK AZALDI



Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 115 bin kişi artarak 27 milyon 805 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,1 puanlık artış ile %46,6 oldu.



Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 34 bin kişi azalarak 3 milyon 629 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,2 puanlık azalış ile %11,5 oldu.



Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,1 puanlık artış ile %52,7 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 105 bin, kişi azalırken, sanayi sektöründe 95 bin, inşaat sektöründe 61 bin, hizmet sektöründe 64 bin kişi arttı.