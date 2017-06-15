Son dakika: Akkuyu Nükleer Santrali'yle ilgili önemli gelişme

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nca (EPDK), Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali projesi Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) için Akkuyu Nükleer AŞ'ye 49 yıllığına üretim lisansı verildiği bildirildi.

EPDK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Akkuyu NGS için şirkete verilen üretim lisansı, bugünden itibaren yürürlüğe giriyor.

Şirkete nükleer güç santralinin yatırımına başlanabilmesi için gerekli onay, izin, ruhsat ve benzerlerinin alınabilmesi amacıyla 25 Haziran 2015'de önlisans verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şirketin, elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuat çerçevesinde, 25 Haziran 2015 tarihli önlisans kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğu dikkate alınarak, Akkuyu NGS için şirkete 15 Haziran 2017'de yürürlüğe girmek üzere 49 yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. Bu çerçevede yıllık 8 bin saatlik çalışma süresi ve elektrik üretim sisteminin ana unsurlarından biri olarak, sürekli ve düzenli kapasite sunma özelliğiyle baz yük santrali olarak görev yapacak olan 4 bin 800 megavat kurulu gücündeki Akkuyu NGS'nin tamamen işletmeye alınmasından sonra ülkemizdeki elektrik enerjisi talebinin yaklaşık yüzde 6-7 kadarını karşılaması öngörülmektedir. Akkuyu NGS'nin elektrik piyasasında istikrara ve ulusal enerji arz güvenliğine önemli ölçüde katkı sağlaması beklenmektedir"

Açıklamada, Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinin işletmeye giriş tarihinin milletler arası anlaşmaya göre 2025 iken şirketin bu tarihi öne alarak Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim 2023 tarihine yetiştireceğini beyan ettiği de belirtildi. Mersin Akkuyu NGS Projesi'ne ilişkin ilk anlaşma 2010 yılında Rusya ile imzalandı. Akkuyu'da yapılacak santral 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacak.