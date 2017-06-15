Son dakika! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

TCMB açıkladığı kararında, yüzde 8 olan politika faizini, yüzde 7,25 olan faiz koridorunun alt bandını ve yüzde 9,25 olan faiz koridorunun üst bandını sabit tuttu. GLP borç verme faiz oranı da yüzde 12,25 olarak bırakıldı.

PİYASALAR NE BEKLİYORDU?

AA Finans'ın, PPK toplantısına yönelik 21 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği piyasa beklenti anketnde, ekonomistlerin tamamı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı (politika faizi), borçlanma faiz oranı (faiz koridorunun alt bandı), marjinal fonlama oranı (faiz koridorunun üst bandı) ve geç likidite penceresi (GLP) borç verme faiz oranında değişiklik beklemiyordu.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Para Politikası Kurulu (Kurul), Merkez Bankası bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası ve Borsa İstanbul Repo–Ters Repo Pazarlarında uygulanmakta olan faiz oranları ile bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının aşağıdaki gibi sabit tutulmasına karar vermiştir:

a) Gecelik faiz oranları: Marjinal fonlama oranı yüzde 9,25, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7,25,

b) Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8.

c) Geç Likidite Penceresi faiz oranları: Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası'nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0, borç verme faiz oranı yüzde 12,25."

26 NİSAN'DA FAİZİ SABİT TUTMUŞTU

Merkez Bankası 26 Nisan toplantısında politika faizi ile faiz koridorunu sabit tutmuş, geç likidite penceresi faiz oranını 50 baz puan artırmıştı.

HANGİ FAİZ NE ANLAMA GELİYOR

Gecelik borç alma faizi: MB'nin piyasada fazla likidite olduğu durumda taahhüt ettiği asgari faiz. Şu anda pratikte neredeyse hiç kullanılmayan bir oran.

Haftalık repo faizi: Normal şartlarda MB'nin ana fonlama aracı ve faizi. Geçen hafta içinde MB bu orandan sağladığı fonlamayı sıfırladı.

Gecelik borç verme faizi: Bankaların fonlamanın yeterli kalmaması durumunda başvurdukları gecelik fonlama faizi.

Geç Likidite Penceresi: Piyasadan borç bulamayan bankaların kullandıkları fonlamanın faizi. MB son uygulamaları ile bunu da faiz koridoruna dahil etti.