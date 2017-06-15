Türkiye’de 28 bin milyoner ev var

Yönetim danışmanlığı firması The Boston Consulting Group (BCG) tarafından bu yıl 17'ncisi yayımlanan Küresel Varlık Raporu'na (Global Wealth Report 2017) göre, 2016 yılında küresel servet yüzde 5.3 büyüyerek 166.5 trilyon dolara ulaştı. 2014'te 151 trilyon dolar olan küresel servet, 2015 yılında 158 trilyon dolara çıkmıştı. Raporda büyümenin temel nedeni olarak Asya-Pasifik Bölgesi'nde oluşan yeni servet birikimi ve özellikle ABD'deki finansal varlıkların performansı gösterildi. Raporda Türkiye'de 2016 yılında milyoner hane sayısının 28 bine ulaştığı da belirtiliyor. Türkiye'nin de içerisinde yer aldığı Ortadoğu ve Afrika bölgesinde varlık büyüklüğü son beş yılda yıllık yüzde 6.1 artarak 8.1 trilyon dolara yükseldi.98 ülkenin verilerinin yer aldığı 2017 yılı raporuna göre dünya üzerindeki toplam varlığın yüzde 45'i, toplam hane sayısının yüzde 1'lik kesiminin elinde bulunuyor. Yüzde 1'lik bu kesim bu yıl yüzde 7'lik bir artışla 17.9 milyon haneye ulaştı. Dünya zenginlerinin büyük çoğunluğu ise yine Kuzey Amerika ve Asya- Pasifik ülkelerinde bulunuyor. Finansal varlığı 1 milyon doları aşan toplam hane sayısı listesinde ABD ilk sıradaki yerini koruyor. Türkiye'de ise 2016 yılında milyoner hane sayısı yüzde 0.2 artışla 28 bine yükseldi. 2021 yılında Türkiye'deki milyoner hane sayısının 61 bine ulaşması bekleniyor.BCG Türkiye Genel Müdürü ve Kıdemli Yönetici Ortağı Burak Tansan, servetteki artışı şu sözlerle yorumladı: "Bunun başlıca nedeni dünyanın birçok bölgesinde yaşanan ekonomik büyüme ve hisse senedi piyasalarının sergilediği performans. Bu artış geçen yıl yaşanan yüzde 4.4'lük artıştan da fazla. Bu yıl tüm bölgelerde servet artışı yaşanırken Asya-Pasifik yüzde 9.5 ile bir kez daha servetin en hızlı arttığı bölge oldu. Brexit konusunda yaşanan belirsizlik nedeniyle Batı Avrupa yüzde 3.2 ile daha düşük bir büyüme sergiledi. Bu yıl sonunda Asya-Pasifik Bölgesi'ndeki servetin Batı Avrupa'daki serveti geçeceğini tahmin ediyoruz. 2019 yılına geldiğimizde ise bu Asya-Pasifik ve Japonya'nın toplam serveti Kuzey Amerika'nın servetini geçmiş olacak."BCG Türkiye Genel Müdürü ve Kıdemli Yönetici Ortağı Burak Tansan, Batı ülkelerinin Asya Pasifik'e göre daha yavaş büyüdüğünü açıkladı.