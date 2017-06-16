343 bin işsiz iş buldu

Büyük umutlarla başlatılan ve 1 milyon ek istihdamı geçtiği açıklanan istihdam seferberliği sonuçları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) istatistiklerinde ortaya çıktı. İstatistiklere göre işsizlik oranı şubat, mart ve nisan dönemini kapsayan mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1.6 puan arttı fakat ocak, şubat ve mart dönemini kapsayan bir önceki ayki rakamlara göre 0.9 puan düşerek yüzde 11.7 oldu.



Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, TÜİK istatistikleri istihdam seferberliğinin başlatıldığı ocak ayına göre şubat mart, nisan döneminde 15 yaş üstü nüfus 141 bin kişi artarak 59 milyon 634 bine çıktı. İşgücü ise 473 bin kişi yükselerek 31 milyon 131 bine ulaştı. İstihdam seferberliği ile birlikte artan bu işgücüne istihdam sağlanırken aynı zamanda 343 bin işsiz de iş bulmuş oldu.

İşsiz sayısı 3 milyon 900 binden 3 milyon 642 bine indi. 3 ayda iş bulanların 474 binini erkekler oluşturdu. Yeni istihdam edilen erkeklerden 274 bini işsizdi. Geri kalan 200 bin erkek ise işgücüne yeni giriş yaptı. Kadın işsiz sayısı ise sadece 70 bin düştü. Bu dönemde iş bulan kadınlardan işgücüne yeni gelenlerin sayısı 273 bin kadar oldu. Yani seferberlik sayesinde toplam 343 bin kadın 3 ayda iş bulmuş oldu.

Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırdığımızda işsiz sayısının 619 bin kişi arttığı, genç nüfusta işsizlik oranının 4.4 puanlık artış ile yüzde 21.4 olarak gerçekleştiği görülüyor

151 BİN GENÇ İŞ SAHİBİ OLDU



Rakamlardan ilginç olanı seferberlikten yararlanan işsizlerin yaklaşık yarısının (151 bin) 15-24 yaş arası gençlerden oluşması. Gençlerden iş piyasasına yeni gelenlerden iş sahibi olan kişi sayısı 167 bin. İş bulan genç işsizlerden 101 bini erkek, 50 bini ise kadınlardan oluşuyor. Eğitim durumuna göre bakıldığında ise 3 ay içinde toplam istihdam edilenlerin 531 bininin lise altı eğitime sahip olduğu, sadece 75 bininin yüksekokul mezunu olduğu görülüyor.



Seferberlik kapsamında iş bulan 343 bin işsizin ise 205 bininin lise altı eğitime sahip işsizler oluşturdu. Aynı dönemde tarım dışı işsizlik oranı 1.8 puanlık artışla yüzde 13.7 oldu.

ERKEKLER İNŞAATA KADINLAR TARIMA



Seferberlik süresi boyunca istihdam edilenlerin yaklaşık üçte biri olan 273 binini inşaat şirketleri işe aldı. İnşaatçıların işe aldıkları haliyle erkekler oldu. 192 bin kişi ise tarımda istihdam edildi. Tarımda istihdam edilenlerin 116 binini yani büyük bölümünü kadınlar oluşturdu.