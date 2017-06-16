Gurbetçilere gümrükte büyük kolaylık

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından (YTB) yapılan yazılı açıklamada, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hizmete sokulan "Taşıt Ön Beyan Uygulaması" ile yabancı plakalı özel araçlarıyla Türkiye'ye giriş yapacak yolcuların, gümrük kayıt işlemlerini artık daha hızlı ve kolay yapabileceği belirtildi.

PASAPORT BİLGİLERİNİN SİSTEME GİRİLMESİ GEREKİYOR

Uygulama sayesinde, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının gümrüklere gelmeden önce araç sahibi ve araç bilgilerini sisteme girerek kayıt işlemlerini yapabileceği kaydedilen açıklamada, araç sahibi araçta yok ise vekaletle aracı getiren kişiye ait pasaport bilgilerinin sisteme girilmesi gerektiği vurgulandı.

GÜMRÜKTE AYRI PERONLAR HAZIRLANDI

Açıklamada, uygulamayla normal şartlarda gümrük memurlarınca yapılan işlemlere gerek kalmadan sürecin çok daha kısa sürede tamamlanabileceğine işaret edilerek ön beyan yaparak gümrük kapılarına gelecek kişilerin beklememesi için de gümrüklerde ayrı peronların hazırlandığı aktarıldı.

TAŞIT ÖN BEYAN UYGULAMASI NASIL YAPILACAK?

Gümrük kapılarındaki işlemlerin daha hızlı yapılmasını sağlayan uygulamaya, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı internet sayfasında yer alan (www.gtb.gov.tr) "E-İşlemler" menüsünden ulaşabilecek. Böylelikle vatandaşlar, menüde yar alan "Taşıt Ön Beyan Uygulaması" kullanılarak kişi ve taşıta ait bilgileri online olarak önceden girebilecek.

ÖN BEYAN NE ZAMAN YAPILACAK?

Sisteme kaydı yapılan bilgiler, sistemde en fazla 15 gün süre kalacağından vatandaşların, Türkiye'ye giriş yapılmak istenilen tarihten en erken 15 gün öncesinde ön beyanda bulunmaları gerekiyor.