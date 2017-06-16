Türkiye 2017'yi yüzde 5 civarında bir büyümeyle geçirecek

Bunda Kredi Garanti Fonundan 180 milyarlık bir hacme ulaşılmış olmasının büyük emeği ve etkisinin olduğunu da aktaran Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"..Eldeki veriler, tahminlerimiz şunu gösteriyor ki Türkiye inşallah 2017'yi yüzde 5 civarında bir büyümeyle geçirecektir. Zaten şimdiden uluslararası kuruluşlar ve bazı araştırma merkezleri daha önce yüzde 3'ler civarında tahmin ettikleri Türkiye 2017 büyüme performansını yüzde 4'de revize etmişlerdir. Bu demektir ki bu iş daha ileriye doğru gidecek. İnşallah Türkiye yüzde 5'lik bir büyümeyi gerçekleştirecektir. Bir çok olumsuz şartlara, bölgesel krizlere, bölgede Türkiye'yi tehdit eden gelişmelere rağmen Türkiye'de vatandaşımızın, milletimizin, devletimizin ortaya koymuş olduğu büyük bir performanstır ve önemli bir gelişmedir. İnşallah sürdürülür."

Kurtulmuş, 16 Nisan'daki referandumdan sonra Türkiye'de yeni bir döneme girdiklerini dikkati çekerek, "Kampanya boyunca savunduğumuz... Ekonomik ve siyasi istikrarın sağlanması ve temin edilmesini sağlayacak bir sisteme geçiriyoruz. Bu sistemle ilgili de önümüzdeki süreç içerisinde uyum yasaları hızla çıkarılacak. Yeni sisteme adapte olmak için, başta Meclis İçtüzüğü olmak üzere, siyasi partiler yasası, seçim yasası ve diğer ilgili metinler düzenlenecek. Türkiye'de yeni istemin ortaya konmuş olduğu, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ortaya konmuş olduğu ihtiyaçlar hukuki anlamada da ortadan kaldırılacak ve giderilecektir. Türkiye bundan sonra da çok daha güçlü siyasi ekonomik yapısıyla yoluna devam edecektir." şeklinde konuştu.

"BU KRİZ TAMAMIYLA YAPAY BİR KRİZDİR"

Kurtulmuş, Suudi Arabistan Katar gerilimine dair ise "Çok derin problemlerle bir taraftan boğuşurken bu Ramazan'da da özellikle Suudi Arabistan ve bazı körfez ülkeleri ile Katar arasında bir kriz hem bölge siyasetini, hem Türkiye'nin gündemini, hem de İslam dünyasının gündemini ciddi şekilde işgal etmiş bulunuyor. Ümit ediyoruz ki, sadece de ümit etmiyoruz, bütün çabamızı da ortaya koyuyoruz. Bu kriz bir an evvel sonlandırılır. Kardeş, dost bölge ülkeleri arasında bu ihtilafların ortadan kalkması mümkün olur.

Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilk andan itibaren telefon diplomasisi ile ilgili bütün devlet ve hükümet başkanları ile görüşmeler yaparak, Dışişleri Bakanımız da tam bir mekik diplomasisi yaparak bu sorunun çözülmesi için büyük gayret sarf ediyoruz. Ümit ederiz sorun en kısa zamanda çözülür. Hatta bayrama kadar çözülür. Böylece körfez ülkeleri bayramı huzur içerisinde ağız tadıyla geçirmiş olurlar." değerlendirmesini yaptı.

Bu krizin ortaya çıkmasının diğer bölgedeki krizlerden bir farkı olduğunun altını çizen Kurtulmuş, "Bu kriz tamamıyla yapay bir krizdir. Yani herhangi bir alt yapısı olan, her hangi siyasi toplumsal geçmişi olan bir kriz değildir. Her hangi bir çatışmanın üzerine oturan bir kriz de değildir. Maalesef yapay bir şekilde ortaya çıkarılmıştır, sunidir. Ondan dolayı da ümit ediyoruz ki çözümü son derece diğer krizlere göre daha kolay olur diye ümit ediyoruz. En kısa zamanda bunun ortadan kaldırılması içinde gayret sarf ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.