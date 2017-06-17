Bank Asya yöneticilerine baskın

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kapatılan bankası Bank Asya
'nın 2014 yılı ve sonrasında görev yapan üst düzey yöneticilerine ilişkin operasyon düzenlendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun'un talimatı üzerine harekete geçen Anadolu Cumhuriyet Savcısı Alim Yaşar, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine Bank Asya'nın 2014 yılı ve sonrasında çalışan üst düzey yöneticileri hakkında 'FETÖ üyeliği' ve 'örgüte finansman sağlama' suçları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde operasyon emri verdi.
78 GÖZALTI KARARI
Başsavcılıkça 78 üst düzey yönetici hakkında gözaltı kararı verilirken, 70 kişi hakkında da Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nden arama, el koyma ve inceleme kararı verildi. Polis sadece İstanbul'da 47 şüpheliyi gözaltına aldı. Mali polis, sabahın ilk saatlerinden itibaren şüphelilere ait adreslere gitti. Adreslerinde gözaltı ve arama kararı uygulandı. Adreslerinde bulunan şüpheliler gözaltına alındı ve sağlık kontrolü ardından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
HİMMET TOPLADILAR
Yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital malzeme ve belgeye el konuldu. Şüphelilere yönelik suçlama arasında söz konusu bankada 17-25 Aralık kalkışması ardından örgüt tarafından başlatılan himmet toplama kampanyasında görev almalarının da olduğu öğrenildi. BDDK, 30 Mayıs 2015'te Bank Asya'ya el koyarak yönetimini TMSF'ye devretmişti. Banka, 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin ardından KHK kararı ile kapatılmıştı.
KAYNAK'TA 64 ŞÜPHELİYE YAKALAMA KARARI ÇIKTI
FETÖ'nün
finansörü Kaynak Holding'e ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, firari şüpheliler holdingin eski Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tosun ile İzzet Akyar, Cevdet Türkyolu ve Mustafa Talat Katırcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 64 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.