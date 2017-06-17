Kayısıda rekolte beklentisi yüksek

Kentte 40 bin ailenin geçim kaynağı olan kayısı geçen yıl 111 ülkeye ihraç edildi. 7 milyon 687 bin kayısı ağacı bulunan Malatya'da bu yıl rekolte beklentisi yüksek.

Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Özbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vali Mustafa Toprak'ın öncülüğünde Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Malatya Kayısı Araştırma İstasyon Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası, Kayısı Araştırma ve Geliştirme Vakfı ile Ziraat Odası temsilcilerinden oluşan heyetin 2017 yılı tahmini kayısı rekoltesini belirlediğini kaydetti.

Bu yıl rekoltenin 672 bin 670 ton olarak beklendiğini aktaran Özbey, bunun 50 bin tonuna yakınının yaş, kalan kısmın kuru kayısı olarak piyasaya çıkarılacağını söyledi.

Özbey, rekolteyi geçen yıla göre bu yıl yüksek beklediklerini ifade etti.

İhracatçıları rekoltenin en iyi şekilde değerlendirilmesi konusunda uyaran Özbey, "Mümkün mertebe fiyatları çok aşağı çekmeden ilimizin ekonomisine katkıda bulunacak, üreticimizin emeğinin karşılığını alacak şekilde ürünlerimizi satmaya çalışalım." dedi.

'MEYVELERİ UCUZA SATMAYIN'

Mahsulü çok olarak gören meyve suyu fabrikalarının kayısıları ucuza almak için hesap Kitap içinde olduklarını ifade eden Özbey, üreticilerden ürünlerini ucuza satmamalarını istedi.

Belli bir fiyatın altında yaş meyvelerin satılmasını istemediklerini aktaran Özbey, "Üreticilerden belli bir fiyatın altında yaş kayısı vermemelerini rica ediyorum. Meyveleri ucuza satmayın. Dik durmalarını rica ediyorum. Bu malın bir maliyeti var. Bunu endüstriyel olarak da değerlendirmek mümkün. O yüzden biz ne diye meyve suyu fabrikalarına ucuz şekilde verelim." şeklinde konuştu.