Konteynır krizinde sürpriz atak

Küresel lojistik devlerinin iflası ve Türkiye ihracatındaki canlanmaya paralel baş gösteren konteynır sıkıntısının çözümünde sona yaklaşıldı. İhracatçılar, Uzakdoğu'nun en büyük konteynır firması Yang Ming'in Türkiye iştiraki Yang Ming Anadolu ile yeni bir taşıma protokolüne imza atarak bu yönde önemli bir adım attı. İşbirliği kapsamında 14 bin TEU'luk üç özel gemi İstanbul'a geldi. Gemiler İzmir ve Mersin limanlarına da uğrayacak. İhracatçıya cansuyu olan anlaşmaya ek olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne (TİM) bağlı birlikler ve Arkas Holding, Çinli firmalarla çok önemli ortaklıklara imza attı. Toplamda 600 milyon doları bulması beklenen anlaşmalarla konteynır krizinin çözülmesi hedefleniyor. Arkas'ın Çinli Zhejiang Ouhua ile gerçekleştirdiği ticari ortaklık kapsamında 8 yeni konteynır gemisi Türkiye'ye geliyor. 2 bin 586 TEU konteynır kapasiteli ve 186 metre uzunluğundaki gemilerden 4'ünün teslimi geçen hafta tamamlandı. Ayrıca bir yıldır faaliyetleri askıda olan Çinli XZhan Yu firması ile yüzde 51 oranında ortak olmak için prensipte anlaşmaya varan ihracatçılar, yılda 400 bin konteynırın kullanımında söz sahibi olacak.Konteynır krizinin çözümünde yerli üretim kartının da masada olduğu açıklandı. Sektör temsilcileri, "TİM ve Ekonomi Bakanlığı bu konuda ortak çalışmalar yapıyor" açıklamasında bulundu.SABAH'a konuşan ihracatçılar sorunlarının henüz tam anlamıyla çözüme kavuşmadığını söyledi. Konteynır piyasasını domine eden büyük hatların Türkiye'ye zorluk çıkardığını ifade eden ihracatçılar, fiyat ve navlun dengesinin de bozulduğunu kaydetti. Lojistik firmalarının ihracattaki artışa doğru orantılı konteyner ve liman sefer sayısında artırıma gitmesi gerektiğini belirten ihracatçılar, "Her hafta yüzde 10-15 arası navlunlarda artış yapan bu fırsatçılar ihracattaki yükselişi yavaşlatıyor" dedi. UND verilerine göre Türk TIR'larının taşımaları ilk 4 ayda yüzde 9 arttı.