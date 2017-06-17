Yolcuyu havalimanına tesis işletmecisi taşıyacak

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) "Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ÇALIŞMA RUHSATINA DÜZENLEME GELDİ

Söz konusu değişiklikle, "havalimanlarında temsil, yolcu hizmetleri, yük kontrolü ve haberleşme, ramp, kargo ve posta, uçak hat bakım, uçuş operasyon, ulaşım, ikram servis, gözetim ve yönetim, uçak özel güvenlik hizmet ve denetiminden oluşan hizmet türlerinin tamamını veya bir kısmını kendileri için yapacak hava taşıyıcılarına her bir hizmet türü için verilecek çalışma belgesi" olarak tanımlanan "B grubu çalışma ruhsatına" ilişkin bazı düzenlemelere gidildi.

YETKİLİ SAYILACAK

Buna göre, yerli hava taşıyıcıları, ulaşım hizmeti hariç yer hizmet türlerinin tamamını veya bir kısmını "B grubu çalışma ruhsatı" alarak kendi için yapmaya yetkili olacak. Yerli hava taşıyıcıları ilgili maddede belirtilen havalimanı yer hizmet türlerinden ulaşım hizmeti hariç, diğer hizmet türlerinin tamamını veya bir kısmını B grubu çalışma ruhsatı alarak kendileri için yapmaya yetkili sayılacak.

YOLCU TAŞIMA HAVALİMANI İŞLETMECİSİ TARAFINDAN YAPILACAK

Şehir terminali veya terminalleriyle havalimanı arasında ve havalimanından çevre illere ve ilçelere gerçekleştirilecek düzenli yolcu taşıma işletmeciliği, karayolu taşımacılığıyla ilgili tüm mevzuata uyulması koşuluyla taleplere göre, yönetmelik esasları çerçevesinde havalimanı işletmecisi tarafından yapılacak. Ancak Büyükşehir Belediyesi Kanununa göre Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla yetkilendirilen ve havalimanı, şehir merkezi, havalimanı arasında ulaşım hizmeti verecek kuruluşlar bu düzenleme gerekliliklerinin dışında tutulacak.

Havalimanına sefer yapan kuruluşlar, yolcu mağduriyetine ve hizmet aksamasına yol açmamak için uçuş saatlerine göre seferlerini düzenleyecek.