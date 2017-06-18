Ekonomiyi 3 kat büyüttük 3 kat daha büyümeliyiz

Türkiye'nin, küresel krizin etkisiyle 2009 yılındaki küçülmenin dışında son 14 yıldır parmakla gösterilen bir büyüme performansı sergilediğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2016'daki yüzde 2.9'luk büyümenin yüzde 1.5 olan Avrupa Birliği ile yüzde 1.7 olan OECD ortalamasının üstünde, yüzde 3.1 olan G20 ortalamasına ise yakın olduğunu söyledi. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 24. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, birinci çeyrekteki yüzde 5'lik büyümenin yüzde 2'sinin dış ticaret kaynaklı olduğuna dikkat çekti.Ekonomideki tüm göstergelerin hızlı bir toparlanmaya işaret ettiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kredi derecelendirme kuruluşları ne dediler ama Türkiye'de büyüme nasıl çıktı. Bunların nasıl ideolojik yaklaştıkları, nasıl Türkiye'ye yönelik bir kumpas gayreti içinde oldukları ortada. Onlar bunu ilan ederken biz, 'bunların hepsi ideolojiktir' diyorduk. Gerçek ortaya çıktı" dedi.2023 hedeflerinin çok önemli olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: "İhracatta 500 milyar dolar hedefi bu ülke için kesinlikle erişilebilir bir rakamdır. Küresel milli gelir sıralamasında nominal rakamlarla yüzde 1.14 ve satın alma gücü bakımından 1.66'lık oranlara sahip olmamıza rağmen ihracattaki payımızın yüzde 0.96'da kalması, daha gidecek çok yolumuzun olduğunu gösteriyor. Yaşadığımız onca badireye rağmen 14 yılda 3 kattan fazla büyüttüğümüz ülkemizi yeniden aynı şekilde 3 kat daha büyütmek bizlerin elindedir. Bunu gerçekleştirecek kadrolar burada. Bu başarıyı da hep birlikte yakalayacağız."Katar krizinin çözümü için hemen herkesle görüştüklerini ve görüşmeye devam ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu meselenin bayrama kadar çözüm yoluna girmesini temenni ediyoruz. Özellikle Suudi Arabistan, Hadim'ul- Harameyn'uş-Şerifeyn bu krizin anahtarı konumundadır. Körfez'deki bazı ülkelerle olan yaklaşım farklılığı, diğer hususlardaki ilişkilere engel değildir. Türkiye, darbeci ihanet çetesine bile hukuk içinde davranma erdemi gösterdi. Böyle bir ülkenin yatırımcılarına farklı davranacağı iddiaları iftiradır" dedi.Ekonomideki toparlanmada, siyasi istikrarın pekişmesinin önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "16 Nisan oylamasının başarıyla sonuçlanması milletin geleceğe güvenini artırdı. Önümüzdeki 2 yıllık sürede tüm dikkatimizi ekonomiye ayıracağız. Faiz konusunda müdahelemizi yapmaya devam edeceğiz. Bazıları 'serbest piyasada müdahele mi olur' diyecek. Biz öyle bir müdahele yaparız ki buna tatlı bir geçiş denir ve onunla yatırımların önünü açarız. Yatırımcıyı, yüksek faizle köşeye sıkıştırarsak, yatırım, üretim ve istihdam durur."Genel Kurula, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve Maliye Bakanı Naci Ağbal da katıldı. İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde 2016'nın ilk 10 ihracatçısı, en iyi atılım yapan ihracatçı ve 26 sektör birincisi olmak üzere 37 ödül sahiplerini buldu. Koç Holding şirketleri ilk 10'a damgasını vururken, ilk defa verilen Atılım Ödülü'nü Tosçelik Profil ve Saç aldı.