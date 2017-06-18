Yabancı ilgisi artacak

Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 ile OECD ve Avrupa Birliği ortalamasının iki katından fazla büyüyen, hisse senedi ile tahvil- bono piyasasına yılbaşından bu yana 4.7 milyar dolarlık net yabancı girişi olan Türkiye, gözde ülke olmaya devam edecek. Türkiye'de şirket birleşmeleri, satın alımları ve satış süreçlerinde hizmet veren, şu ana kadar 4 milyar dolar büyüklüğünde 32 işleme imza atan bağımsız danışmanlık şirketi Odin Financial Advisors Direktörü Berk Şener, Türkiye'ye yabancı ilgisinin yılın ikinci yarısında artacağını söyledi.Yabancı yatırımcı ilgisi açısından 2017 yılına iyi bir giriş yapıldığının altını çizen Şener, "2016 Temmuz'undan henüz bir tam yıl bile geçmemişken yabancı ilgisinin kuvvetlendiğini düşünürsek, Türkiye'nin yabancı yatırımcılar için cazip bir pazar olmaya devam ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Yılın ikinci yarısında bu ilginin daha da artacağına inanmaktayız. 2017 yılının ilk çeyreğinde iki projeyi başarı ile tamamladık ve ikisinde de yabancı yatırımcılar Türkiye'ye yatırım yapmaktan imtina etmedi" dedi. Türkiye'nin cazibesinin artmasında, şirketlerin önemine dikkat çeken Şener, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tüm siyasi gelişmelerden bağımsız bir gerçek var ki, birçok sektördeki büyüme oranları ve Türk firmalarının yönetimsel, operasyonel ve finansal kalitesi bölgemizdeki bir çok ülkeden çok daha cazip. Keza Türkiye'nin coğrafi konumunun ihracatta avantaj sağlamasından ötürü yabancı yatırımcılar ihracatı kuvvetli firmaları değerlendirmelerinde ön plana alıyor." Berk Şener, referandumun ardından yatırımcıların projelerini tekrar gündeme getirmeye başladığını vurguladı.Kurdaki iniş ve çıkışlardan ötürü Türk varlıklarının halen en akılcı seviyede fiyatlanamadığının altını çizen Şener, "Fiyatlamadaki düzeltmeyi Borsa İstanbul'da, yani halka açık firmaların değerlerinde 2017 yılında görmeye başladık. Özel şirketlerde ise önümüzdeki 12 aylık dönemde değerleme çarpanlarının yukarıya çıkacağını düşünmekteyiz" ifadelerini kullandı.Yabancı yatırımcıların ilgi gösterdiği sektörlerle ilgili de bilgi veren Şener, Türkiye'nin, traktör ve tarım ekipmanları alanında ilgi çekmeye devam ettiğinin altını çizdi. Şener, "Dünyanın dürdüncü büyük traktör pazarı olan Türkiye'de, traktör parkının yarısını oluşturan 25 yaş üstü traktörler, pazarın potansiyeline işaret ediyor. Ambalaj da en hareketli sektörlerden" dedi.Hisarlar Makina'nın yüzde 75.1'nin Mahindra'ya satışı.İyzico'nun, yatırımcılardan aldığı 15 milyon dolarlık yatırım.Mackolik'in yüzde 51 hissesini elinde bulunduran Perform Group'a, kalan hissenin satışı.Kalenobel Ambalaj'ın yüzde 90 hissesinin Mondi Group'a satışı.Eczacıbaşı Yatırım Menkul Değerler ve Eczacıbaşı Portföy Yönetimi'nin 30 milyon TL'ye Global'e satışı.Kodsan Termosar şirketinin azınlık hisselerinin Minol-ZENNER Group'a satışı.YEM Fuarcılık'ın yüzde 60'ının 25 milyon dolara ITE Group'a satışı.İngiliz özel sermaye fonu Argus Capital'in, Kalenobel Ambalaj'ın yüzde 50 hissesini satın alışı.