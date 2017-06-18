Yıldız Holding'den Ferah Mahallesi’ndeki komşularına iftar daveti

Yıldız Holding, Ramazan ayının birlik ve beraberlik çağrısını komşularıyla birlikte açtığı iftar sofrasına taşıdı. Şirketin Çamlıca'daki ana binasında gerçekleşen iftar yemeğine geleneksel usulle kapı kapı dolaşılarak 200'ye yakın komşu davet edildi.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker, Yıldız Holding Global Hukuk Başkanı İbrahim Taşkın, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Hüseyin Avni Metinkale, pladis Türkiye Başkanı Mete Buyurgan ve çok sayıda Yıldız Holding çalışanı da iftarda komşularıyla aynı sofrayı paylaştılar.

İftar öncesi tezhip sanatını yakından incelediler

Misafirler, iftar saatinden önce Yıldız Sergi Salonu'nda Naciye Subaşı'nın tezhip sanatının nadide örneklerini sunduğu 'Aşk' adlı sergisini gezdi. Tezhipte kendine has kabartma süsleme tekniğini kullanan Naciye Subaşı, tezhip sanatına kazandırdığı yeni tekniklerle tanınıyor. Sergi 7 Temmuz'a kadar Yıldız Sergi Salonu'nda gezilebilir.