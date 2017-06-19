Babaya hem yarım gün izin hem de süt parası!

Çalışma hayatında anneler için sağlanan kolaylıkların benzerleri artık babalar için de getiriliyor. Çocuk sahibi olmak sadece anne için değil baba için de ayrıcalıklara yol açıyor

Faruk Erdem

Türkiye'de iş hayatımıza baktığınızda erkeklerin ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Erkeklerin çalışma hayatındaki oranları yüzde 70'e yaklaşıyor. Ancak izin ve emeklilik haklarına baktığınızda kadınlara göre daha az imkanları bulunuyor. Kadınlar emekli olmak için 20 yıllık sigortalılık süresi beklerken erkekler bunu 25 yıla tamamlamak durumunda. Yine yaş şartında da erkeklerin daha çok çalışması isteniyor. Özellikle çocuklarla ilgili izinlerde babalık kısa bir süre önceye kadar bir anlam ifade etmiyordu. Ancak son yapılan düzenlemeler bu konuda babalar için de önemli imkanlar getirdi.