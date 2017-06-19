BES’te birikim 500 milyon liraya yaklaştı

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) otomatik katılım sayesinde 6 ay gibi kısa bir sürede yaklaşık 490 milyon liralık fon birikimi sağladıklarını bildirdi. Şimşek, otomatik katılım uygulamasının mevcut bireysel emeklilik sistemine bu yılın ocak ayında entegre edildiğini hatırlatarak, bu kapsamda ilk etapta bin ve üzeri çalışanı olan özel sektörün sisteme dahil olduğunu belirtti. Sisteme 1 Nisan'dan itibaren 45 yaş altı kamu çalışanları ile 250-1.000 çalışanı bulunan özel sektörün de dahil olduğunu anımsatan Şimşek, bu kapsamdaki çalışanların 2 aylık cayma süresinin 15 Haziran'da dolduğunu hatırlattı.



Memur cayma oranı yüzde 45

Uygulama ile Türkiye genelindeki 2 milyon kamu çalışanının BES'e otomatik katıldığını anlatan Şimşek, memurlarda cayma oranının 7 Haziran itibarıyla yüzde 45 olduğunu kaydetti. Kamu çalışanlarının yüzde 80'inin faizsiz fon tercihinde bulunduğunu bildiren Şimşek, kamu çalışanlarının sistemde biriken fon tutarının da 170.3 milyon lirayı bulduğunu söyledi. Bireysel emeklilik sisteminde katılımcı sayısının 6.8 milyon kişiye, fon tutarının ise verilen devlet katkısıyla toplam yaklaşık 69 milyar liraya ulaştığını anlatan Şimşek, otomatik katılım sistemi sayesinde de 6 ay gibi kısa bir sürede 500 milyon liraya yakın fon biriktiğinin altını çizerek, şöyle konuştu: "Her ne kadar cayma oranları şu an için istediğimiz gibi gerçekleşmese de toplam fon tutarı önemli bir rakama ulaşmıştır."



İki ay cayma hakkı tanıdık

Daha önce BES'i bulunanlar hariç tutulduğunda cayma oranının yüzde 38 olduğuna işaret eden Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Cayma hakkı tamamen vatandaşlarımızın menfaatini gözetmek adına onlara ilk 2 ay için tanımış olduğumuz bir haktır ve bu sürenin bitiminde sistemden ayrılmak her zaman mümkündür. Bu durum tam olarak anlatılamadığı için özellikle ilk iki ayda çok yoğun talepler geldiğini düşünüyorum."



Sistemin önü perdelendi

Sahada olması gereken emeklilik şirketlerinin yeterince efor sarf etmediğini ifade eden Şimşek, "Yapılan olumsuz propaganda ve yanlış yönlendirmeler maalesef sistemin özünü perdelemiş durumdadır. Bu nedenle şirketlerimizin tanıtım faaliyetlerine ağırlık vermesi gerekiyor" diye konuştu.



Ek 1.000 lira devlet katkısı

Şimşek, şunları kaydetti: "Bireysel emeklilik sistemine otomatik katılımı sağlayan bu yeni uygulamamız ile birlikte yüzde 25'lik devlet katkısının yanı sıra cayma hakkını kullanmayan vatandaşlarımıza ek bin lira verilmektedir. Bu yönüyle sistem kaçırılmaması gereken ciddi bir fırsattır."

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