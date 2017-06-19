Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği iş adamı ortaya çıktı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan geçtiğimi gün medya patronları, genel yayın yönetmenleri ve gazetecilere Huber Köşkü'nde iftar yemeği verdi.

ERDOĞAN'A 'YENİ FABRİKAMIZIN AÇILIŞINI SİZ YAPAR MISINIZ' DİYE SORDU

İftar yemeği sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, konuşmasının sonunda "Bugün bir vatandaş benimle görüşmeye geldi. Bir fabrika satın almış. 3.5 milyar dolarlık yatırıma hazırlanıyormuş. Bana, 'yeni fabrikamızın açılışını siz yapar mısınız' diye sordu. Tabii bu soru beni uçuruyor. İş adamımıza dedim ki 'gökten ne yağar ki, yer kabul etmez...'"şeklinde açıklama yapmıştı.

Erdoğan'ın yaptığı bu konuşma sonrası gazeteciler tarafından bu yatırımın sahibi iş adamı büyük merak konusu oldu. İftar sonrası bir çok isim Erdoğan'a iş adamının kim olduğunu sorsa da öğrenemedi. Erdoğan, gazetecilerin ısrarlı sorularına "Erken duyurmuş olmayalım, önüne pürüz çıkmasın." cevabını verdi.

O İŞ ADAMI ORTAYA ÇIKTI

SABAH Ekonomi yazarı Şelale Kadak'ın köşesinden açıkladı. İşte o yazı; bu yatırımın sahibi Sasa Polyester'in çoğunluk hisselerini Sabancı Holding'ten satın alan Erdemoğlu Holding.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği isim Sabancı Holding'ten Sasa Polyester'in yüzde 51'ini 2015'te satın alan Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu'ndan başkası değildi.

İŞTE ŞELALE KADAK'IN O YAZISI

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