‘Şifalı bitki’ kandırmacasına 8.7 milyon lira ceza

Sağlık Bakanlığı
, gerek televizyon gerekse internet siteleri aracılığıyla tüketiciyi 'şifalı bitki' ve 'bitkisel tedavi' adı altında kandıran sağlık şarlatanlarına göz açtırmadı. Sağlık Bakanı Recep Akdağ
, tüketiciyi aldatarak sağlığıyla oynayanların en çok internet siteleri ve uydu kanallarını kullandığını, sağlık şarlatanlarına 2016'da 8 milyon 700 bin lira idari para cezası kesildiğini, 138 suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi. Bitkisel tedavi adı altında tüketiciye sunulan ürünlerle ilgili milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Eğer tıp doktorları tarafından anlatılıyorsa bitkisel tedavi de bir tedavi biçimidir. İçeriğine bakmak lazım. İçeriğinde bilim dışı bir söz, tutum varsa Hekimlik Meslek Etiği Kuralları'nı ihlalden işlem yapıyoruz. Eğer bu yöntemler yetkisiz, hekim dışı kişilerce anlatılmakta ise durum değişiyor. Yürürlükteki kanunumuza göre bu suçtur. Bu fiili işleyenler bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılırlar" dedi.
İNTERNET VE UYDU KULLANILIYOR
Ürünlerin en çok internet siteleri ve uydu kanalları aracılığıyla sunulduğunu ve halkın sağlığını tehdit eden ürünler pazarladığını ifade eden Bakan Akdağ, 2016 yılında 5 bin 56 internet sitesinin tamamen erişime engellenmesi talebiyle Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne bildirimde bulunduklarını kaydetti.
4 BİN 590 SİTE ŞİKÂYET EDİLDİ
Konuyu yakından takip ettiklerini söyleyen Akdağ, ayrıca 4 bin 590 internet sitesinin de yaptıkları tanıtımın tüketiciyi yanıltıcı nitelikte olması nedeniyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirildiğini ifade etti. Akdağ, bitkisel tedavi altında yayın yaparak tüketiciyi kandıranlara 8 milyon 700 bin lira idari para cezası verildiğini belirtti. Akdağ tüketicinin bilgi eksikliğini istismar ederek ürün tanıtımı yapan, satışını gerçekleştiren kişiler içinde Cumhuriyet Başsavcılıklarına 138 suç duyurusunda bulunulduğunu kaydetti. İnsan sağlığını tehdit eden ve bitkisel tedavi adı altında tüketiciyi kandıranlara karşı toplumdaki farkındalığı artırmak gerektiğine işaret eden Akdağ, bakanlık olarak kamu spotlarıyla ve diğer çalışmalarla bunu sağlamaya çalıştıklarını ifade etti.
?115 PROGRAM İNCELENDİ
Recep Akdağ, RTÜK'e 5 televizyon kanalının kapatılması talebini ilettiklerini belirtirken bin 115 televizyon ve radyo programının da CD'lerinin incelendiğini ve bunlara idari para cezası uygulanmasını talep ettiklerini bildirdi. Akdağ RTÜK ve Cumhuriyet başsavcılıklarının görevlerini hızlı bir şekilde yapması gerektiğini belirtti.