20 Haziran altın fiyatları | Çeyrek altın ve gram altın kaç para oldu?

Altının gramı güne yükselişle başladı

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 141,1 seviyelerinde dengeledi.

Dün altının gram fiyatı 140,4 lira ile 5 haftanın en düşük seviyesine kadar gerilemesinin ardından günü, yüzde 0,20 düşüşle 140,9 liradan tamamladı.

Altının gramı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,16 artışla 141,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 232, Cumhuriyet altını da 945 liradan alıcı buluyor.

Altının ons fiyatı ise dünü 1.243,5 dolardan tamamlamasının ardından şu dakikalarda yüzde 0,24 artışla 1.246,8 dolardan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarının ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararıyla satış baskısı altında kaldığını belirterek, özellikle dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan toparlanmanın, altın fiyatlarını olumsuz yönde etkilediğini söyledi.

Altının gram fiyatında ise dolar/TL'ye bağlı olarak düşüşlerini sürdüğünü ifade eden Memiş, "Dün yurt içi piyasalarda dolar/TL'nin 3,4881 lira seviyesine, altının ons fiyatının da 1.245 dolar seviyesine kadar gerilemesi altının gram fiyatının 140,33 lira seviyesini test etmesine neden oldu." dedi.

Memiş, bugün Fed üyelerinin konuşmalarını ve ABD cari işlemler verisinin takip edileceğini, teknik açıdan altının gram fiyatında 140,6 liranın destek, 141,6 liranın ise direnç olarak önce çıktığını dile getirdi.