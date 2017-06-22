İşinizi geliştirin hatırlasak yeter teşvikleri kullanın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki akşam farklı meslek gruplarından esnafla iftar sofrasında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 180 günlük yol haritasında esnafa yönelik düzenlemelerin yer alacağını belirterek, karşılaştıkları sorunların çözümünde güvence verdi.



'YANINIZDAYIM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ahilik geleneğine uymayanları ayıklayın. Sorunlarınızın çözümünde yanınızdayım" mesajı verdi. Erdoğan'ın esnaftan Türkçe tabela konusunda hassas olmalarını istediği öğrenildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen programda konuşan Erdoğan, 2.5 milyon esnafın yüzünü güldürecek mesajlar verdi. "Esnaf ekonominin temelidir" diyen Erdoğan, işlerini geliştirmeleri, teşviklerden yararlanmaları konusunda cesaretlendirdi. Erdoğan, sosyal dayanışmanın temeli olan esnaftan ahilik düzenine sahip çıkmalarını istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilgili bakanlıkların 180 günlük yol haritasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Esnafımız her daim yanımızda oldu. Esnafa yönelik düzenlemeler de yer alacak. İş kurun, geliştirin. Hükümet de önünüzü açmak için elinden geleni yapacak" dedi.



GÜÇLÜ DAYANIŞMAYA İHTİYACIMIZ VAR

Sivil toplum kuruluşlarının son üç yılda verdiği desteğe dikkat çeken Erdoğan, "Terörle mücadelede, çeşitli ülkelerle yaşanan sıkıntılarda, 2023 hedeflerine ulaşma konusunda da güçlü dayanışmaya ihtiyacımız var" diye konuştu. TESK Başkanı Bendevi Palandöken ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerini cesaretlendirdiğini belirtterek, "Sayın Cumhurbaşkanı bizlere moral verdi. 'Hep yanımızda oldunuz' diyerek hükümetin de her türlü desteği vereceğini ifade etti" diye konuştu.



'TEŞVİKLERDEN YARARLANIN'

Türkiye ekonomisindeki büyümenin istikrar-güven ortamı ile başarıldığı mesajını veren Erdoğan, esnafa teşviklerden yararlanmaları çağrısı yaptı.