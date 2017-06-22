Karsan'a rekabet soruşturması

Rekabet Kurumunun resmi internet sitesinde yer alan duyuruda Karsan Otomotiv Sanayi Mamülleri Pazarlama A.Ş. hakkında yapılan şikayet başvurusunun yeniden görüşülüp şirket hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği bildirildi.

Rekabet Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: "Karsan Otomotiv Sanayi Mamülleri Pazarlama A.Ş.'nin yetkili satıcılarının yeniden satış fiyatlarını ve uygulayacakları indirim oranlarını belirlediği, yetkili satıcıların farklı fiyatlardan araç satmalarını ve bölge dışı pasif satışlarını engellediği, pazarı şeffaf hale getirerek rekabeti ortadan kaldırdığı ve yetkili satıcılar arasında ayrımcılık yaptığı iddiasını içeren şikayet başvurusunu, Rekabet Kurulu, Danıştay 13'üncü Dairesinin kararı üzerine yeniden değerlendirdi.

Daha önce bahse konu şikayet nedeniyle yapılan önaraştırmada, söz konusu iddialar incelenmiş, 07.12.2011 tarihinde 11-60/1561-554 sayı ile 4054 sayılı Kanun'un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına gerek olmadığına karar verilmişti. Anılan Kurul kararı Danıştay 13'üncü Dairesinin 25.10.2016 tarih ve 2012/1097 E., 2016/3414 K. sayılı kararı ile iptal edildi. Dosyada yer alan bilgi ve belgeleri 01.06.2017 tarihli toplantısında müzakere eden Kurul, ilgili yargı kararında belirtilen hususları dikkate alarak, 4054 sayılı Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak aynı Kanun'un 41'inci maddesi uyarınca; Karsan Otomotiv Sanayi Mamülleri Pazarlama A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına 17-18/265-M sayı ile karar verdi".