İhracatçıya ÖTV’siz yakıt

İhracat
çıya ÖTV
'siz yakıt desteği artıyor. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci
, ÖTV'siz yakıt veren gümrük kapılarının sayısını artırmaya yönelik Bakanlar Kurulu kararının yakın zamanda çıkacağını söyledi. Tüfenkci, "Maliye Bakanlığımız bu noktada çalışmalarını bitirdi. ÖTV'siz akaryakıtta 550 litre olan muafiyetin ihracatta 900 litreye çıkarılması konusunda bir ön kabulümüz var. İthalatta muafiyet ise aynı şekilde korunuyor" dedi.
YAKALANAN UYUŞTURUCU 18 TON
Sınır kapılarında bu yılın ilk altı ayında yakalanan uyuşturucu miktarı 18 tona ulaştı. Bu miktar geçen yılın tamamında yakalanan miktarının üç katına denk gelirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "gençlerin uyuşturucudan korunmasına" yönelik çağrısının önemi bir kez daha anlaşıldı. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Eroin yakalamada rekor kırıldı" dedi. Gümrük Bakanı Tüfenkci iftarda bir araya geldiği basın mensuplarına gündemi değerlendirirken şu mesajları verdi:
CAZİBE MERKEZLERİ YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ:
Cazibe Merkezleri Projesi bölgede ciddi heyecan yarattı. Bayramdan sonra hangi firmalara öncelik tanınacağı açıklanacak. Özellikle oradaki yatırım ikliminden Türkiye'nin tamamı etkilenecek. Orada talep edilen makineler Ankara'da, Gaziantep'te, Kayseri'de, İstanbul'da üretilecek. İnşaatla ilgili malzemeler bu bölgelerden gönderilecek.
GIDA FİYATLARI DÜŞECEK:
Kısa vadede gümrük vergi oranlarının yeniden ele alınması, sebze ve meyvede sera ürünlerine ilişkin ihracat teşviklerinin yeniden değerlendirilmesi ve ekmek fiyatlarının belirlenmesinde yeni bir yöntemin oluşturulması, yasa dışı stoklama faaliyetlerinin denetlenmesi üzerine çalışıyoruz.
İSRAF RAPORU AÇIKLANACAK:
İsraf konusunda saha çalışması yapıyoruz. Su, elektrikte tasarruf oranları da dâhil geniş bir çalışma.
GÜMRÜK TEK NOKTADA:
Gümrük işlemlerinin laboratuar boyutu var. Bu laboratuarları da tekleştirmek istiyoruz. Bir kumaş ithal ediyorsunuz, her bakanlığın personeli ayrı bir numune alıyor. Gümrükler 7/24 çalışıyor ancak diğer bakanlıkların mesaisi 17.00'de bitiyor. İhracatçımız ve ithalatçımız ertesi günü beklemek zorunda kalıyor. Bu algıyı düzeltmek adına bu çalışmayı tek elde toplamak istiyoruz. Önümüzdeki aylarda inşallah bunu gerçekleştirmiş olacağız.
KATAR'A İHRACAT 3 KAT ARTTI:
5-21 Haziran tarihlerinde Katar'a yapılan ihracatın yaklaşık 3 kat artışla 32.5 milyon dolara yükseldi.
SIĞINMACI SAYISI 250 BİN
Gümrük Bakanı Tüfenkci, "Bayramda gümrük kapılarından Suriye'ye geçen sığınmacılara yönelik gerekli tedbirleri aldık. Suriye'ye geçen sığınmacı sayısı toplamda 250 bini aştı. Temmuz'a kadar geçişler devam eder. Orada güvenli bölgeler oluşturuldu. Yoğun bir geçiş talebi var. Kapılarımızda yığılmalar var. Geçişlerin güvenlik boyutunu da dikkate alarak işlemleri hızlandırıyoruz" dedi.