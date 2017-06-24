TMSF, dokuz basın-yayın kuruluşunu satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) aralarında Taraf gazetesinin de bulunduğu 9 basın yayın kuruluşuna ait varlıkları satışa çıkardı. TMSF, Barış TV, Can Erzincan TV ve Ört TV'ye ait yayın lisans ve hakları ile makine, teçhizatlar ve demirbaşlarını, Nazar gazetesi, Yerel Bakış gazetesi, Turgutlu Havadis gazetesi, Özgür Radyo ve Taraf'a ait makine ve teçhizatları satışa çıkardı. Satış ilanı TMSF'nin internet sitesinde yer aldı. Varlıkların tamamı satış prosedürünün yayınlandığı tarihten itibaren 28 Temmuz mesai saati bitimine kadar haftalık periyotlarla en geç her hafta cuma günü mesai saati bitimine kadar elden teslim edecek. Ya da cuma günü mesai saati bitimine kadar posta ile gönderilecek tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda satılacak. Varlıkların tamamına bir istekli tarafından teklif verildiği takdirde teklif sahibine teklifinin uygun bulunup bulunmadığı yapılacak değerlendirmeyi müteakip bildirilecek. Birden fazla teklif verilirse isteklilere daha sonra bildirilecek tarih ve saatte aralarında açık artırma yapılacak. İhale, formda belirtilen usule uygun olarak 07.07.2017 tarihi saat 17.00'ye kadar verilecek olan tekliflerin teklif verme süresi bitiminde değerlendirilmesi suretiyle Fon'un usullerine göre Teklif Alma yöntemi ile yapılacak.



KANAL 35'E AÇIK ARTIRMA

Fon ayrıca, Kanal 35 Yayıncılık ve İletişim Hizmetleri'nin muhammen bedeli 1.2 milyon lira olan muhtelif makine, teçhizat, demirbaş ve bir yayın aracını da açık artırma ihalesiyle satacak.