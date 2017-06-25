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3 Temmuz'dan itibaren o araç sahiplerine geliyor

Giriş Tarihi: 25.6.2017 12:18 Güncelleme Tarihi: 25.6.2017 12:52
3 Temmuz'dan itibaren o araç sahiplerine ceza geliyor

Hızlı Geçiş Sistemi'nde () yanlış yazılmasına neden olan standart dışı lar, 3 Temmuz'dan itibaren "ağır kusur" kapsamında değerlendirilecek. Plakasındaki yazıları arasında vida bulunan veya okunmakta zorlanan araçlar muayeneden geçemeyecek, trafikte bu şekilde seyreden sahiplerine de idari para cezası kesilecek.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünce yenilenen kusur tablosu, 3 Temmuz itibarıyla geçerli olacak.

Buna göre, 'de yanlış verilmesine de yol açan, larda rakamlar arasında vida bulunması, yazıların silik, bold, italik veya kapatma şeklinde olması "ağır kusur" kapsamında görülecek.

Düzenlemeyle plakalardaki yazı ve rakamların, Karayolu Trafik Kanunu'nda belirtildiği gibi 11 santimetre genişliğinde, 52 santimetre uzunluğunda olması gerekecek. Bunun dışında plaka taşıyan araçlar, TÜVTÜRK tarafından yapılan araç muayenesinden geçemeyecek.

Plakaların basım ve dağıtımı, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) ile bağlı odalarınca gerçekleştirilecek.

PLAKALAR 31 LİRAYA DEĞİŞTİRİLECEK

Yetkililer, merdiven altı yerlerde basılan plakaların standart dışı olduğunu, terör olayları, gasp, soygun gibi kötü işlerde de kullanıldığını belirterek, bunları dağıtan ve aracına takanlara para cezası uygulandığını kaydetti.

Araç sahipleri, söz konusu plakaların değişimi için öncelikle trafik şube müdürlüklerinden alacakları formu dolduracak, ardından il ve ilçelerdeki TŞOF ile kayıt tescil bürolarında 31 lira karşılığında değiştirebilecek.

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3 Temmuz'dan itibaren o araç sahiplerine ceza geliyor
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