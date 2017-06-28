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'ın sı işe yaradı! Bakın kaç kişi geliyor

Giriş Tarihi: 28.6.2017 10:22 Güncelleme Tarihi: 28.6.2017 10:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı işe yaradı! Bakın kaç kişi geliyor

Gurbetçilere yönelik “nu da al gel” kampanyasında rakamlar belli oldu. 20 bin , gurbetçilerle birlikte tatile geliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurtdışında yaşayan gurbetçilere yönelik açıkladığı "nu da al gel" kampanyasında rakamlar belli oldu.Türkiye'ye Hollanda, Almanya, Fransa, Avusturya ve İsviçre'den getiren Bentour Reisen'in Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Uğur, Avrupa'da tatil paketi satışlarında yüzde 38 artış yaşandığını söyledi. Uğur, "Kriz senesi olmasına rağmen yakalanan yüzde 38 artışın yüzde 15'i 'komşunu al gel' kampanyasından geliyor. 120 bin turistin 20 bini 'Komşunu al gel' kampanyasından"dedi.

'BAKANLIK YURTDIŞINDAKİ REKLAMLARI ARTIRMALI'

Gazete Habertürk'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre Uğur, "Bakanlık yurtdışında reklam yapmalı. Reklamı sadece bizimle yapıyor. Reklam ücretinin yüzde 50'sini biz, yüzde 50'sini de bakanlık veriyor. Ama sadece Türkiye reklamı diye bir şey yok, Avrupa'da kalmadı. Asıl, kriz döneminde reklamın yapılması gerekiyor" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı işe yaradı! Bakın kaç kişi geliyor
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