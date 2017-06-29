İhalelerin KDV’sini himmet olarak almışlar

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle Aşkale vaizi İbrahim Pehlivanlıoğlu hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle açılan davaya ilişkin iddianamede, örgütle bağlantılı iş adamlarına ihale, kredi ve hibe aldıklarında kazandıkları paranın yüzde 18'ini FETÖ'ye verme mecburiyeti getirildiği bilgisi yer aldı. Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, örgütün, 'mütevelli heyeti üyesi' diye adlandırılan işadamı ve esnafa şirket kurmaları talimatı verdiği belirtilirken, bu şirketler üzerinden devletten alınan ihalelerle FETÖ'ye bağlı kurumların finanse edildiği anlatıldı. İddianamede örgütün, bu kişilere devletten aldıkları kredilerde, işin KDV'si kadar para aktarmayı zorunlu hale getirdiği vurgulandı.



BYLOCK ZORUNLU KILINDI

Örgütün haberleşme aracı olan ByLock programının da FETÖ üyelerine indirmeleri için baskı yapıldığı belirtilen iddianamede, "ByLock programının mahrem yapı içerisinde kullanılmasını terör örgütü lideri zorunlu kılmış. Bu kapsamda örgüt üyelerinin 2014'te yoğun bir şekilde ByLock programını kullandığı görülmüştür" ifadelerine yer verildi.