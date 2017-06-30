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Bakan Müezzinoğlu’ndan ‘Müjdeli’ açıklama

Giriş Tarihi: 30.6.2017 14:53 Güncelleme Tarihi: 30.6.2017 14:56
Bakan Müezzinoğlu’ndan ‘Müjdeli’ açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı : Kamu çalışanları müjdeli sonucu alacaklar

Katıldığı televizyon programında soruları yanıtlayan Bakan Müezzinoğlu'ndan flaş açıklamalar…

"KAMU ÇALIŞANLARI MÜJDELİ HABERİ ALACAKLAR"

Türk-İş Başkanımız yönetiyor kamu çalışanlarının görüşmelerini. Son derece iyi niyet ve sammiyet var. Tabikide haklarınının mücadelesini veriyorlar. Pazartesi günü tekrar biraraya geleceğiz. Önümüzdeki hafta bitirmeyi ümit ediyorum. 190 bin kamu çalışanı müjdeli haberi alacak. İyi bir şekilde bitireceğiz. İnşallah müjdeli sonucu alacaklar. Yüzde 90'a kadar çok iyi niyetle gelindi. Gönül istiyor ki onların istediklerini verelim.

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Bakan Müezzinoğlu’ndan ‘Müjdeli’ açıklama
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