Araç plakalarında yeni dönem başlıyor

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Hızlı Geçiş Sistemi'nde (HGS) yanlış ceza yazılmasına da neden olan standart dışı plakalar, 3 Temmuz'dan itibaren "ağır kusur" kapsamında değerlendirilecek ve bu plakaları taşıyan araçlar muayeneden geçemeyecek. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünce yenilenen kusur tablosu yarın yürürlüğe girecek. Buna göre, HGS'de yanlış ceza verilmesine de yol açan, plakalarda rakamlar arasında vida bulunması, yazıların silik veya kapatma şeklinde olması "ağır kusur" kapsamında görülecek. Düzenlemeyle plakalardaki yazı ve rakamların, Trafik Kanunu'nda belirtildiği gibi 11 santimetre genişliğinde, 52 santimetre uzunluğunda olması gerekecek.