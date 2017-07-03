‘Bizde domates 1.5 lira daha pahalıya yemeyin’

BUGÜN NELER OLDU

Rusya ile bir türlü aşılamayan domates ticareti yüzünden uzun zamandır tartışılan fiyatlarla ilgili yerel marketleri temsil eden Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Mustafa Altunbilek son noktayı koydu. "Şu anda yerel marketlerde salkım domates 1.5 liradan satılıyor. Temmuz ve ağustosta 1 liranın da altına düşer. Domatesi hâlâ 3-4 liraya yemenize gerek yok" dedi. Bazı marketlerin kira, çalışan gibi maliyetlerinin gıda fiyatlarını da etkilediğinin altını çizen Altunbilek, "Domatesi direkt tarladan alıp satmak gibi bir gücü yok yerel marketlerin ama Rusya'yı ya da aracıları bahane edip fiyatları yükseltmiyoruz" diye konuştu.Yerel marketler tarafında Anadolu'daki sepet ortalamasının büyükşehirlerin önünde olduğunun altını çizen Altunbilek, "Anadolu'da hâlâ büyük hacimli, yüksek gramajlı ürün alımları daha yüksek. Çünkü gelin kaynana aynı evde yaşıyor. Aileler kalabalık. Dolayısıyla toplu ve yüksek hacimli alımlar yüksek. Marka algısı ise daha düşük. Anadolu insanı ihtiyacı olanı almayı tercih ediyor. Bunu yaparken de marka değil fiyat odaklı" diye konuştu. Büyükşehirlerde ise tüketimin sokağa kaydığını ifade eden Altunbilek, "Büyükşehirlerde insanlar evde tencere kaynatmıyor. Çekirdek aile evde tüketmiyor ve bu oran yüzde 50'nin üzerinde" ifadelerini kullandı.Çıkan Perakende Yasası'nın sektörün hayrına olmadığını ifade eden Altunbilek, özellikle Avrupa standartlarını sektöre getirmek istediklerini ancak yasada bunun için gerekli düzenlemelerin olmadığını kaydetti. Özellikle indirim marketlerinin çok kontrolsüz şekilde büyüdüğünün ve bunun yerel marketlere zarar verdiğinin altını çizen Altunbilek, "İndirim mağazaları tehdit olmaya devam ediyor. Kuralsız kaidesiz büyüyorlar. Sayıları 20 bin adede gidiyor. Bunların köylere kadar yaygın olması yerel perakendeye görünür bir tehdit oldu" diye konuştu.100 yerel marketin dev sermayeli zincir marketlerle rekabet etmek adına kurdukları Fayda AŞ'nin yürümediğini anlatan Altunbilek, şunları söyledi: "100 marketin bir araya geldiği bir şirket kuruldu. Ancak profesyonel yürütülemedi. Çok başlılık oldu. Hisseler duruyor ama şirket aktif değil."Derneğe üye 334 üyenin 3 bin 500 marketi olduğunu ifade eden Altunbilek, 2016'da pazarda yapılan cironun yüzde 65'ini yerellerin gerçekleştirdiğini söyledi. Altunbilek, "67 bin çalışan sayımız var. 2017'de istihdam seferberliği kapsamında 70 bini aşacak. İstihdam her yıl yüzde 10-15 artıyor" dedi.