Gedikli: Enflasyon düşmeye devam edecek

Açıklanan enflasyon rakamları ile ilgili Twitter üzerinden değerlendirmede bulunan Gedikli, şu mesajları verdi:



"Haziran ayında enflasyon yıllık olarak %10,90 olarak gerçekleşti. Aylık enflasyon ise %0,27 geriledi. ve reform kararlılığının devam etmesi ile birlikte 2017 sonunda enflasyon düşüş ivmesini sürdürecek. Gelen öncü veriler de bunu destekler nitelikte. Örneğin Tüketici Güven Endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 3,53 artarak 81,33 değerini aldı. Bu Kasım 2016'dan bu yana görülen en yüksek seviye."

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