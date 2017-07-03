İşsizlikle mücadele G20 gündeminde

İşsizlikle mücadele, 7-8 Temmuz'da Hamburg'da yapılacak G20
Liderler Zirvesi'nin en önemli konu başlıklarından biri olacak. G20 ülkeleri arasında en başarılı ülke yüzde 2.8'lik işsizlik oranıyla Japonya olurken, Güney Afrika ise yüzde 27.7'lik işsizlik oranıyla önemli mesafe kaydetmesi gereken ülke olarak görülüyor. G20 ülkeleri arasında Güney Afrika'yı yüzde 13.6 ile Brezilya ve 11.7 ile Türkiye, yüzde 11.1 ile İtalya ve yüzde 9.5 ile Fransa izliyor. G20 ülkelerinin son açıklanan işsizlik verilerine göre, en düşük işsizlik oranı yüzde 2.8 ile dünyanın üçüncü büyük ekonomisi Japonya'ya aitken, bu ülkeyi yüzde 3.5 ile Meksika, yüzde 3.6 ile Güney Kore ve yüzde 3.9 ile Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya izliyor. 2008 finansal krizi, ülkelerin istihdamını da olumsuz etkilemiş, söz konusu tarihten sonra yapılan G20 zirvelerinde taahhütler verilerek, işsizlikle mücadele dünyanın en büyük ekonomilerinin öncelikli gündem maddeleri arasında yer almıştı. Dünyanın en büyük ekonomisi ABD'de işsizlik 2009'da yüzde 10 seviyesine çıkmıştı, bu yılın mayıs ayında ise yüzde 4.3'e geriledi. Dünyanın ikinci büyük ekonomi Çin'de ise işsizlik yüzde 4 seviyesinde bulunuyor. Hindistan'da ise işsizlik oranı yüzde 5 olurken, Avustralya'da yüzde 5.5, Kanada'da yüzde 6.6, Endonezya'da yüzde 5.3, ve İngiltere'de yüzde 4.3 olarak kayıtlara geçti.