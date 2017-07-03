Kamu işçilerine yapılacak zam oranı belli oldu

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları;

-Bugün gerçekleştireceğimiz 2017-2018 kamu toplu iş sözleşmesi çerçeve anlaşmasını çalışanlarımız için ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Toplu sözleşme görüşmelerinde gerek kamu işçileri adına TÜRK-İŞ Başkanı olmak üzere Çalışma Güvenlik Bakanımız ve ekibi, Maliye Bakanımız ve ekibi de büyük çaba gösterdi.

-200 bin kamu çalışanımızı ilgilendirdiğini ifade ettik. Bu görüşmeler esnasında ciddi bir anlayış içinde olgunlukla karşılıklı görüşmeler bugüne kadar devam etmiş ve işçi sendikalarımızın çalışanlar adına talepleri, hükümetimizin imkanları azami oranda karşılanmaya çalışıldı. Tabii mükemmel iyinin düşmanıdır. Gönül ister ki en fazlasını verelim ama şunu biliyoruz bu ülke hepimizin.

-İnsan potansiyelimizi gücümüzü nen iyi şekilde değerlendirmek ülkenin geleceğe hazırlanması için olmazsa olmaz kaynağımızdır. AK Parti döneminde çerçeve anlaşmalar ile çalışanlarımızın özlük haklarında önemli gelişmeler kaydedildi. Geçen toplu sözleşme döneminde 2015-2016 yıllarında yapılan çerçeve anlaşmayla ilk defa denge ödeneği diye bir ödenek getirildi. İşçilerin aylık 2156 TL'nin altında olanlara 100 lira, 2250-2350 arasındakilere 50 lira iyileştirme yapıldı. 2015 için ilk yıl 6+5, 2016 için 3+3 öngörülmüştü. Bu oranlara enflasyon farkı ve sosyal yardımların yansıtılması ve sosyal yardımların 220 brüt olarak artırılması da ilave edildi.

-Bu sene ise 2017-2018 için geçerli. 2017 yani içindeki yıl için zam oranı ilk 6 ayda yüzde 7,5, ikinci 6 ayda yüzde 5 şeklinde mutabakata varıldı.

-İkinci yıl için ilk yarıda yüzde 3,5 ve ikinci yarıda yüzde 3,5 olarak kararlaştırıldı. Gerek ilk gerek ikinci yılda enflasyona göre ayarlama yapılacak.

-Bunlar referans artış oranlarıdır. Fark oluşursa bu farklar da verilecek. Bununla beraber ek ödenek bir sefere mahsus 500 TL'den 750 TL'ye yükseltildi. Yüzde 50 oranında bir artış... Ayrıca brüt ücreti 3000 TL altında olan işçilerimize 90 TL ilave artış sağlandı. Yaklaşık olarak burada normal oranın üzerinde bir artış.

Düşük ücretli çalışanlarımızın imkanı artmış olacak. Bu şekilde yapılan bu çerçeve anlaşma ile kamu işçisinin en düşük maaşı memur maaşının altında olmayacak. Yani eksik varsa tamamlanacak. Dolayısıyla memur, işçi arasındaki taban ücret eşitlenmiş olacak. Aradaki fark kaldırılmış olacak. Esas itibariyle toplu sözleşmenin hususları böyle.